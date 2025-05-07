سر التصديات المذهلة لسومر حارس إنتر ميلان ضد برشلونة

من النادر أن يفوز حارس مرمى بجائزة أفضل لاعب في المباراة، والأكثر غرابة بعد استقبال شباكه 3 أهداف. لكن يان سومر، حارس مرمى إنتر ميلان، نال هذا الشرف بعد فوز مذهل على برشلونة بنتيجة 4-3 أمس الثلاثاء، والذي حسم تأهل الفريق الإيطالي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بنتيجة 7- 6 في مجموع المباراتين بعد التمديد لوقت إضافي.

لعب سومر دورا بطوليا وتألق بتصديات مذهلة ضد برشلونة في مباراة مثيرة ومجنونة، وكانت أكثر إثارة من مباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل 3-3 الأسبوع الماضي، ليرسخ الفريق الإيطالي لقبه بـ"إنتر المجنون".

ويستمتع سومر 36 عاما بهذه اللحظة التي وضعته تحت دائرة الأضواء مجددا منذ تصديه لركلة جزاء أمام كيليان مبابي، ليساعد منتخب سويسرا في الفوز على فرنسا بركلات الترجيح في بطولة أوروبا يورو 2020.

وذكرت صحيفة (ماركا) الإسبانية أن يان سومر بات مرشحا قويا للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

وقال سومر "لا أستطيع أن أكون أكثر سعادة من الآن، أنا وزملائي عملنا بجدية من أجل هذه اللحظات والمواقف والمباريات، ومن أجل إنتر ميلان". وتابع "أنا في فريق رائع، وتأهلنا لنهائي دوري أبطال أوروبا".

تصديات خرافية

وتصدى سومر برد فعل مذهل لفرصة محققة لإيريك غارسيا في بداية الشوط الثاني، كما أنقذ الحارس السويسري بأطراف أصابعه تسديدة مقوسة من لامين جمال والنتيجة تشير للتعادل 2-2.

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وجاء التصدي من موقف مشابه للموقف الشهير الذي تصدى فيه الحارس السابق لإنتر خوليو سيزار لتسديدة ليونيل ميسي في كامب نو في قبل نهائي عام 2010 خلال مشوار إنتر المظفر للفوز بالثلاثية.

وكان التصدي الأفضل لسومر عندما أبعد تسديدة أخرى لنجم برشلونة الشاب المتوهج (جمال) قبل 7 دقائق من انتهاء الوقت الإضافي والنتيجة تشير لتقدم إنتر ميلان 4-3، واحتفل زملاؤه في إنتر وكأن الفريق سجل هدفا جديدا.

قال سومر "أنا سعيد جدا، لقد كانت مباراة رائعة، وخاض الفريق رحلة استثنائية، التصدي الأخير كان الأصعب، لأن جمال لاعب مميز للغاية ودائما ما يميل داخل الملعب ويسدد بقوة".

وأضاف حارس منتخب سويسرا "ربما كان أيضا التصدي الأهم، لأنه منحنا القوة وأعاد لنا الثقة في الدقائق الأخيرة".

اليوغا والتأمل سر تألق السويسري

ورغم أن سومر نادرا ما تسلط عليه وسائل الإعلام الأضواء فإنه بدا هادئا وظهرت قدراته في بناء اللعب من الخلف.

وأكمل الحارس المخضرم 61 لمسة ليحتل المركز الثاني بعد المدافع أليساندرو باستوني وتصدى لـ7 محاولات بما في ذلك عدة فرص خطيرة من جمال.

ومن بين الأشياء التي ساعدت سومر على التألق ضد هجوم برشلونة ممارسته اليوغا والتأمل اللذين يساعدانه في الحفاظ على التركيز والهدوء.

وتعتبر المهارات البدنية والعقلية ضرورية اليوم وحتى خلال فترة وجوده في بايرن ميونخ، كان سومر يؤكد دائما على أهمية الاهتمام ليس فقط برد الفعل ولكن أيضًا بالقدرة على الاسترخاء والهروب من التوتر والانتقادات.

وصرح "قبل المباراة، أحاول الاسترخاء والهدوء. أُلخص الموقف، وأُشاهد الصور، وأُركز على ما عليّ فعله".

وتابع الدولي السويسري "تساعدني ممارسة اليوغا وأنشطة التأمل الأخرى كثيرا. من المهم جدا الاسترخاء بعد المباراة، وكذلك إيجاد لحظات راحة خلال الأسبوع وقضاء وقت مع عائلتي دون تشتيت ذهني. يساعدني ذلك على اللعب بشكل أفضل، كما يساعدني على عدم إعطاء أهمية كبيرة للثرثرة".

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وأكد حارس "النيراتزوري" أن الشغف مهم ووجود هدف وانضباط في محاولة الاقتراب منه، لأن هناك أيامًا تسوء فيها الأمور ويجب ألا تستسلم. ربما حينها تحتاج إلى الفرح والسعادة: يجب أن تكون سعيدًا بما تفعله. وأنا كذلك.

وتأهل إنتر ميلان بقيادة مدربه سيموني إنزاغي للمباراة النهائية للمرة الثانية في آخر 3 سنوات، وقد يكون المرشح الأوفر حظا للفوز على باريس سان جيرمان أو أرسنال في ميونخ في 31 مايو/أيار.