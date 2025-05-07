تعزيزات أمنية كبيرة لمباراة سان جيرمان وأرسنال بدوري الأبطال

سيتم نشر أكثر من ألفي شرطي في باريس، الأربعاء، للسهر على الأمن خلال مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي وأرسنال الإنجليزي على ملعب "بارك دي برانس"، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

تمثل المباراة فرصة تاريخية للنادي الباريسي للتأهل إلى نهائي المسابقة الأوروبية للمرة الثانية في تاريخه.

ومن المتوقع أن تجذب هذه المباراة نحو 46 ألفا و900 متفرج بينهم ألفا مشجع إنجليزي وسيكون ملعب "بارك دي برانس" ممتلئا عن آخره، كما يتوقع حضور جماهيري كبير في أرجاء الملعب.

وإذا قدر لِسان جيرمان حسم المواجهة في صالحه (تقدم ذهابا خارج ملعبه 1-0)، فإن أنصاره قد يتوجهون إلى جادة الشانزليزيه للاحتفال بالحدث.

وفي هذا السياق، خططت قيادة الشرطة لتعبئة "أكثر من ألفي شرطي حول الملعب، وكذلك في أماكن التجمع المعتادة في باريس والضواحي الداخلية، وكذلك في محطات القطارات والخطوط التي من المحتمل أن تستوعب المتفرجين والمشجعين".

وحذرت الشرطة من أنه "لن يُتسامَح مع أي تجاوزات"، وسوف يتم وضع "نظام حماية حول بارك دي برانس" وآخَر حول "الشانزليزيه (من 7 إلى 9 مايو/أيار)، كجزء من التدابير التحضيرية المرتبطة باحتفال إحياء ذكرى 8 مايو/أيار 1945".

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وأصرت قيادة الشرطة على أن "حاملي التذاكر فقط سيكونون قادرين على الوصول إلى المحيط الآمن الذي سيقام حول الملعب".