نقاط القوة والضعف لدى برشلونة وإنتر قبل مواجهة نصف نهائي دوري الأبطال

تتجه أنظار جماهير كرة القدم حول العالم إلى المواجهة الأقوى في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين إنتر ميلان وبرشلونة اليوم الثلاثاء على ملعب "سان سيرو" معقل إنتر.

وانتهت مباراة الذهاب الأسبوع الماضي بتعادل مثير 3-3، في مباراة شهدت توهجا لنجم برشلونة الصاعد لامين جمال.

ويلقي عادل خلو المعلق الرياضي ومحلل "الجزيرة نت" الضوء على أهم نقاط القوة والضعف في الفريقين من الناحية الفنية كالتالي:

نقاط قوة إنتر ميلان

الأرض والجمهور:

أمام إنتر فرصة كبيرة لبلوغ نهائي دوري الأبطال من خلال المساندة الجماهيرية الكبيرة بملعبه، ولن تفوت الجماهير الإيطالية هذه الفرصة الكبيرة لدعم فريقها من أجل الوصول للنهائي الذي بلغه الموسم قبل الماضي.

أفضل دفاع بدوري الأبطال:

على الرغم من تلقيه 3 أهداف في الذهاب أمام برشلونة، فإن إنتر يمتلك أفضل خط دفاع في البطولة هذا الموسم، إذ تلقى هدفا وحيدا في دور المجموعات، و4 أهداف في الأدوار الإقصائية قبل مواجهة برشلونة.

سلسلة عدم الهزيمة للإنتر أوروبيا بملعبه:

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تعد نتائج الفريق الإيطالي في آخر 15 مباراة أوروبية بملعبه دافعا معنويا لأشبال المدرب إنزاغي لمواصلة المشوار في ملعبه من دون هزيمة، حتى وإن تخللت هذه السلسلة 3 تعادلات، فإن التعادل أمام البارسا بأي نتيجة لا يعني الإقصاء. علما أن آخر خسارة للإنتر بملعبه كانت على يد بايرن ميونخ 0-2 يوم 9 سبتمبر/أيلول 2022.

التفوق في الرأسيات والكرات الثانية:

من أهم أسلحة الإنتر في المواسم الأخيرة هو تفوقه في الكرات الهوائية خاصة الرأسيات، سواء في الركنيات أو عند الاعتماد عليها بكرات طويلة من تسومير نحو ماركوس تيرام أو لوتارو أو مهدي طاريمي كمحطة للتحول والبناء الهجومي، واستغلال الكرة الثانية التي أبرزت الأرقام أن "النيراتزوري" يتفوق فيها بشكل واضح على منافسيه، خاصة إذا حضر شالهانوغلو وباريلا مع مختيريان في الوسط.

تحويل المباراة إلى معركة بدنية:

سلاح إيطالي معروف ويستغله أحيانا إنزاغي إذا كان المنافس الذي يواجهه يتفوق عليه فنيا وتكتيكيا. ظهر ذلك بوضوح في شوط المباراة الثاني أمام برشلونة حين عجز أشبال فليك عن رفع إيقاع المباراة ومجاراة التحولات السريعة للأفاعي.

ثراء التشكيل:

يملك المدرب الإيطالي سلاحا لا يملكه الألماني فليك في مواجهتهما، فرغم بعض الغيابات عن تشكيلة سيموني، فن الأسماء في دكة الاحتياط المتاحة أمام إنزاغي للاعتماد عليها هي غالبا من ستصنع الفارق في العودة، مثلما صنعته في شوط المباراة الثاني في إسبانيا.

خبرة الوصول إلى النهائي:

إذ إن 9 من لاعبي الإنتر الحاليين سبق لهم الوصول إلى المباراة النهائية في الموسم قبل الماضي، وخوض نهائي الأحلام أمام مانشستر سيتي، مما قد يمنحهم أفضلية طفيفة مقارنة بشباب برشلونة، الفريق الغائب عن نهائي دوري الأبطال منذ برلين 2015.

نقاط قوة برشلونة

أسلوب اللعب الواضح:

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لا يختلف اثنان بشأن أسلوب برشلونة الذي ينتهجه في كل مباراة، أسلوب هجومي واضح يعتمد على البناء من الخلف وفتح الملعب مع قوة الأطراف، والاختراق من العمق، مع دفاع عالي التقدم يسمح بنجاح عملية الضغط العالي (ضغط مهاجمي ولاعبي الوسط على الدفاع)، ومن ثم خنق المنافس واسترجاع الكرة بسرعة.

قوة الهجوم والفعالية الكبيرة:

إذا ما كان هناك سبب يعطي لبرشلونة نسبا عالية للتأهل على أرض الإنتر فهو بلا شك قوة هجومه الفتاك، فهو الأكثر تهديفا في أوروبا هذا الموسم، فقد سجل 40 هدفا، ولا غرابة في ذلك طالما أنه يملك الموهبة المتميزة لامين جمال، ورافينيا ثاني هدافي الأبطال هذا الموسم، وفيران توريس الذي استغل فرصته وأثبت قيمته مع عودة ليفاندوفسكي (من أبرز المهاجمين بدوري الأبطال على مدى 10 سنوات) إلى تشكيلة هانزي فليك.

جودة مواهب برشلونة:

يتفق الكل على أن مدرسة لاماسيا هي من أنقذت برشلونة في أصعب مواسمها، وبفضلها ظل الفريق الكتالوني صامدا، بل تحوّل إلى فريق مبهر بمجموعة من المواهب الشابة في كل الخطوط، وهي من بين الأفضل في العالم إن لم تكن الأفضل ككوبارسي وبالدي وبيدري وغافي وفيرمين وجمال مع أولمو ودي يونغ، وهي أسماء يمكنها صناعة الفارق في أية لحظة وضد أي منافس وفي أي ملعب.

خبرة فليك وواقعيته:

لابد أن الحنكة والخبرة التي اكتسبها الألماني في مشواره المتميز مع البافاري تمنحه أفضلية كبيرة على حساب الإيطالي إنزاغي، وإن كان الأخير قد أعاد لإنتر هيبته ولا أحد كان يتوقع نجاحه، فإن هانزي وبالعقلية الألمانية الواقعية التي يملكها وخبراته في النهائيات والمباريات الكبيرة قد ينجح في تجاوز أفكار نظيره الإيطالي.

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الإضافة التكتيكية لفليك (دفاع متقدم، استحواذ مع هجوم مباشر والضغط العالي):

لعل من أسباب توهج برشلونة وسيطرته محليا، وعودته إلى الأدوار الأولى أوروبيا مع أداء ممتع ومقنع، هي تلك اللمسة الألمانية من فليك على فريق معروف بالأساس باعتماده على الاستحواذ والبناء من الخلف وعلى الضغط على المنافس في مناطقه الدفاعية، حتى اشتهر بما يسمى بالتيكي تاكا.

تلك اللمسة الألمانية التي لم تنل من جوهر أسلوب برشلونة، بل تماشت معه وخدمته بما يجعله أكثر تطورا وخطورة، فالاعتماد على دفاع متقدم بشكل عال مع الاستفادة من مصيدة التسلل، جعلت الفريق الكتالوني يقلص خطورة منافسيه ويشل أي حركة هجومية عن طريق مصيدة التسلل حتى لو انتهت بهدف.

الأمر الذي ساعد وسط ميدان برشلونة في الاقتراب من خط الهجوم والاندفاع نحو الضغط على لاعبي المنافس، خاصة على حامل الكرة. كما طوّر فليك عملية البناء والاستحواذ وجعلها أكثر فعالية وسرعة، فلم يعد لاعبو برشلونة يبحثون عن عرض الملعب كما كان سابقا بقدر ما صاروا يبحثون عن العمق والأطراف وإرهاق المنافس هجوميا.

التوهج في المواعيد الكبيرة:

لم يخذل برشلونة جماهيره في المواعيد الكبيرة والمهمة هذا الموسم، فمرورا بالأسبوع الذي أطاح فيه برشلونة فليك بالبافاري ميونيخ والغريم ريال مدريد، إلى تألقه وفوزه 3-2 في سيغنال بارك، الملعب الذي لم يخسر عليه بروسيا دورتموند منذ 2021، إلى اللقاءات الكبيرة أمام بنفيكا وأتلانتا وأتلتيكو مدريد، ثم الريال في نهائي كأس الملك، كلها مواعيد كان الضغط فيها كبيرا على فليك وأشباله، والفوز فيها كان ضروريا، إلا أن الفريق كان في الموعد، مما منح جماهير البلوغرانا أملا كبيرا في التتويج بكل الألقاب هذا الموسم.

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ملك الريمونتادا:

ما يعطي جماهير برشلونة ثقة كبيرة بفريقها وهدوءا قبل وأثناء كل مباراة، تلك الروح العالية التي أظهرها الفريق هذا الموسم، وقدرته الذهنية على استيعاب كل المواقف الصعبة في كل مباراة؛ ليتجاوزها بسرعة ويتمكّن في كل مرة من إحداث ريمونتادا ساحرة، جعلت جماهيره لا تصدق ما يقوم به، آخرها أمام بلد الوليد ومباريات عديدة في الليغا، وأهمها أمام الريال في نهائي الكأس، وأما الإنتر في ذهاب الأبطال.

نقاط الضعف لدى برشلونة وإنتر ميلان

يخوض كل فريق مواجهة العودة وكأنها آخر مباراة في الموسم، معتمدا على أسلحته الفتاكة وعلى استغلال مواطن ضعف المنافس، وإن كان على هذا المستوى وفي هذه المحطة المتقدمة من دوري الأبطال ليس هناك ما يجعلنا نعدد نقاط ضعف كل فريق، إذ إن مستوى مباراة الذهاب المذهل جعلنا نحترمهما معا، ونشعر بأن أيا منهما يستحق اللقب هذا الموسم، إلا أن الوجهين المختلفين اللذين ظهرا بهما الإنتر في لقاء الذهاب قد يكون نقطة ليست في صالح الفريق، فإذا فضل إنزاغي أسلوب الدفاع المتراجع والاعتماد على المرتدات، فإنه سيضع فريقه في مخاطرة واضحة أمام قوة هجوم برشلونة بقيادة لامين جمال.

وإذا لجأ للاندفاع الهجومي والضغط على برشلونة فإنه وإن كان الأمر قد أتى بثماره ذهابا، بالنظر إلى الإرهاق البدني للاعبي برشلونة من نهائي الكأس، إلا أن الفريق الكتالوني يجيد اللعب تحت الضغط، ويكون أخطر إذا وجد المساحات في ظهر دفاع المنافس.

بالمقابل يعاني برشلونة من غيابات مؤثرة جدا في صورة بالدي أو ليفاندوفسكي الذي قد يلعب بضع دقائق فقط لعودته من الإصابة. إذ شكل غياب الظهير الأيسر ضربة موجعة لدفاع وهجوم برشلونة، في ظل عدم وجود بديل مثالي لتأدية الأدوار الدفاعية، وهو ما أخفق فيه مارتن، أو الهجومية التي لا يتقنها إنييغو مارتينيز.

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مشكلة برشلونة الأخرى تكمن في قصر قامة معظم لاعبيه وعدم تفوقهم في الكرات الهوائية، خاصة في الركنيات، وهي التي استثمر منها إنتر وسجل هدفا في مباراة الذهاب، وسبقه ريال مدريد ودورتموند.

تبقى مواجهة الإنتر وبرشلونة مفتوحة على كل احتمال وقد تحسمها تفاصيل صغيرة، فمن المؤكد أن هجوم برشلونة لن يحيد عن عاداته في تسجيل الأهداف، لكن دفاعه غير المطمئن قد يتعرض لخطورة غير محسوبة النتائج من الإنتر الذي يجيد التحول الهجومي والتفوق في الكرات الثابتة والركنيات.

وإذا كان تسجيل الأهداف من الطرفين أمرا محسموما غدا، فإن تركيز كل دفاع وقلة أخطائه وتألق حارسي الفريقين، كلها أمور قد تحسم مواجهة العودة.