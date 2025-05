رافينيا يكشف كواليس بكاء فيتور روكي قبل رحيله عن برشلونة

كشف البرازيلي رافينيا لاعب برشلونة عن كواليس موقف مؤثر حدث بين مواطنه فيتور روكي والألماني هانسي فليك مدرب الفريق الكتالوني في فترة الإعداد التي سبقت بداية الموسم الحالي.

وفي تلك الفترة مرّ روكي بظروف قاسية إذ حامت الشكوك حول إمكانية تقديمه الإضافة اللازمة لهجوم برشلونة بالتزامن مع الحديث المتواصل لوسائل الإعلام عن رحيله عن النادي.

وانفجر روكي بالبكاء خلال أحد تدريبات برشلونة بعد وقت قصير من تعيين فليك مدربا للفريق، فما كان من فليك إلا أن استعان برافينيا لمعرفة مشكلة اللاعب.

وظهر رافينيا في مقابلة مع الإعلامية البرازيلية إيزابيلا باغلياري عبر منصة يوتيوب قال فيها "فليك يهتم كثيرا باللاعبين سواء أولئك الذين يشاركون في المباريات أو لا".

وأضاف "تأثرت كثيرا بموقفه تجاه رحيل فيتور روكي. كان يشعر بالقلق أكثر من اللاعب نفسه حيال ما قد يحدث، فكان يذهب إلى الإدارة باستمرار ليستفسر عن وضعه".

وتابع رافينيا "في إحدى الحصص التدريبية بدا فيتور منزعجا جدا بسبب حالة الشك. هناك من كان يقول له ابق وآخرون يقولون ارحل، بعضهم طالبه بالتكلم وآخرون بالصمت، عندها ارتكب أخطاء بسيطة وبعد نهاية الشوط الأول من التدريب انهار بالبكاء".

وواصل "حينئذ ناداني فليك لمساعدته في الترجمة، سألني في البداية عما يجري لكن فيتور لم يكن قادرا على الكلام. قال لي اسأله إن كان يريد التوقف عن التدريب فرد روكي: نعم، فقال فليك: لا بأس يمكنك الذهاب، خذ قسطا من الراحة".

