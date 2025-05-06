كافو: الكرة الذهبية بين رافينيا وصلاح ولامين جمال يستحق الجوائز

يعتقد كافو، القائد السابق للمنتخب البرازيلي الفائز بكأس العالم لكرة القدم عام 2002، أن أفضل موسم لرافينيا في برشلونة قد يأخذه إلى القمة بالتتويج بدوري أبطال أوروبا مع برشلونة، والفوز بجائزة الكرة الذهبية 2025، ثم بكأس العالم 2026.

وخلال مقابلة مع موقع "ماركا" الرياضي الإسباني، أشاد النجم السابق بموهبة لامين جمال وقال إنه "يبدو أكبر سنا مما هو عليه. وكأنه لاعب مخضرم وذو خبرة. ما فعله مع المنتخب الإسباني وبرشلونة… إنه أفضل لاعب شاب، وهو يستحق كل هذه الجوائز".

وكال كافو المديح لمواطنه رافينيا، الذي يعيش أفضل مواسمه مع فريق برشلونة ورشحه للفوز بالكرة الذهبية.

وقال "لا أرى اليوم العديد من اللاعبين الذين يستطيعون منافسة رافينيا، سوى محمد صلاح. أعتقد أنهما الاثنان اللذان سيكون لديهما فرصة للفوز بالكرة الذهبية. سجل رافينيا 31 هدفًا و25 تمريرة حاسمة. لقد حطم رقم ميسي في فريق يعتبر الآن الأفضل في العالم، وأنا سعيد جدًا لأنه برازيلي صنع لنفسه اسمًا. إنه قائد الفريق في نادٍ عظيم مثل برشلونة".