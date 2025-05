أقل الفرق حصدا للنقاط في تاريخ البريميرليغ

يعيش ساوثهامبتون متذيل ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم فترة كارثية بعد نتائجه السيئة هذا الموسم والتي أدت في نهاية المطاف إلى هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى "التشامبيونشيب".

وتكبّد ساوثهامبتون هزيمة جديدة بالبريميرليغ وهذه المرة أمام مضيفه ليستر سيتي بنتيجة 0-2 ضمن الجولة الـ34 من المسابقة، ليتلقى خسارته الـ28 بالموسم الجاري 2024-2025.

وطوال الموسم الحالي لم يفز ساوثهامبتون سوى في مباراتين فقط (على إيفرتون 1-0، وعلى إيبسويتش تاون 2-1) وتعادل 5 مرات، حيث يقبع في قاع الجدول برصيد 11 نقطة قبل 3 جولات من نهاية البريميرليغ.

وتأكد هبوط ساوثهامبتون بشكل رسمي في بداية أبريل/نيسان الماضي، وذلك قبل 7 جولات من النهاية، الأمر الذي جعله الفريق صاحب الهبوط المبكر في تاريخ المسابقة.

Southampton are relegated from the Premier League ⏬

With seven games left to play, it's the earliest relegation in PL history. pic.twitter.com/RTnBQO1jfG

— B/R Football (@brfootball) April 6, 2025