كم سيتقاضى الإنجليزي أرنولد في ريال مدريد؟

كشفت تقارير صحفية النقاب عن المبلغ الذي سيتقاضاه الظهير الأيمن السابق لفريق ليفربول ترينت ألكسندر أرنولد في ريال مدريد الموسم المقبل.

وتردد أن العملاق الإسباني يسعى لضم الإنجليزي في الفترة بين الأول إلى العاشر من يونيو/حزيران المقبل، وهي نافذة خاصة للانتقالات فتحها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للفرق المشاركة في كأس العالم للأندية.

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وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن أرنولد سيحصل على راتب قدره 200 ألف دولار أسبوعيا بعد خصم الضرائب.

وكتب مراسل صحيفة "ميرسيسايد" "أوضح الظهير الأيمن نواياه علنا بعد إبلاغه المدرب آرني سلوت في مارس/آذار الماضي برغبته في خوض تحدٍّ جديد في مسيرته.

وأضاف "أشارت مصادر في إسبانيا إلى أن ريال مدريد قد أعدّ عقدا لمدة 5 سنوات بقيمة 10.7 ملايين دولار سنويا (نحو 200 ألف دولار أسبوعيا) بعد خصم الضرائب".

رسالة مؤثرة

وأعلن ألكسندرأرنولد رسميا رحيله عن ليفربول، منهيا بذلك علاقة دامت 20 عاما مع نادي طفولته، في خطوة مدفوعة بطموح شخصي أكثر من الحوافز المادية.

وكشف اللاعب البالغ من العمر 26 عاما، والذي سينضم إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر هذا الصيف، عن قراره عبر بيان مؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاثنين، مؤكدا رغبته في "تحدٍّ جديد" بعد تحقيق "كل أحلامه" في أنفيلد.

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وفي فيديو مؤثر موجه إلى الجماهير، أكد أرنولد أن قراره لم يكن بدافع الربح المادي، بل بدافع "السير نحو الأفضل على الصعيدين المهني والشخصي".

ويغادر الإنجليزي كواحد من أكثر خريجي أكاديمية ليفربول تتويجًا بالألقاب، إذ شارك في 352 مباراة، وقدّم 92 تمريرة حاسمة (رقم قياسي بين مدافعي الدوري الإنجليزي الممتاز)، وحصد العديد من الألقاب منها لقبان في الدوري ودوري أبطال أوروبا، و6 كؤوس محلية.

ويأتي انتقال أرنولد إلى مدريد -الذي أكده الصحفيان فابريزيو رومانو وديفيد أورنستين- بعد عام من التودد إلى العملاق الإسباني.

ورفض ليفربول عرضا بقيمة 26.77 مليون دولار من ريال مدريد في يناير/كانون الثاني الماضي، مُعطيا الأولوية لسعيه للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز على المكاسب المالية قصيرة الأجل.

وتشير تقارير إعلامية إلى أن ليفربول عرض على اللاعب تمديدا لعقده بقيمة نحو 104 ملايين دولار على مدى 5 سنوات، وهو ما كان سيجعله أحد أعلى المدافعين أجرا في عالم كرة القدم.

وذكرت أن عرض ليفربول لمدة 5 سنوات يصل إلى أكثر من 400 ألف دولار أسبوعيا قبل خصم الضرائب.