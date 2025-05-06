شاهد.. لاعب ينفذ ركلة جزاء بطريقة غريبة

خطف لاعب من الدوري الدانماركي الأنظار بعدما سدد ركلة جزاء بطريقة غريبة للغاية قبل دقائق قليلة من نهاية مباراة فريقه.

وتقدّم فرانكولينو دجو مهاجم ميتيلاند لتنفيذ ركلة جزاء احتسبها الحكم قبل 8 دقائق من نهاية المباراة ضد أوروس بالجولة الـ22 من الدوري الدانماركي.

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ورغم أن النتيجة كانت تشير إلى التعادل 1-1 فإن ذلك لم يمنع فرانكولينو (20 عاما) من تنفيذ ركلة الجزاء بهدوء وببرودة أعصاب يُحسد عليهما.

ووقف فرانكولينو إلى جانب الكرة من دون أن يبتعد عنها ولو سنتمترات قليلة، قبل أن يفاجئ الجميع بتسديدها نحو شباك ليوبولد فاهلستاد حارس أوروس الذي وقف متسمّرا دون حراك، ليهدي فرانكولينو فريقه ميتيلاند هدف التقدم (2-1).

ويُعد هذا الهدف السابع لفرانكولينو في بطولة الدوري الدانماركي خلال الموسم الحالي والـ15 في 37 مباراة مع الفريق بجميع البطولات.

وبعد المباراة أبدى أوليفر سورنسن زميل فرانكولينو انبهاره وإعجابه الشديدين بالطريقة التي سدد فيها الكرة، مؤكدا أنه لم يشاهد ذلك من قبل.

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وقال سورنسن "لم أر شيئا كهذا من قبل كما أنني لم أشاهده وهو يتدرّب على فعل ذلك، في الحقيقة كانت تسديدة رائعة".

وكان سورنسن هو من افتتح التسجيل في هذه المباراة ومن علامة الجزاء أيضا، وهو ما دفع فرانكولينو إلى توجيه طلب غريب منه.

وأضاف اللاعب نفسه "قال (فرانكولينو) لي بين الشوطين إذا احتسب الحكم لنا ركلة جزاء ثانية سأسددها، قلت له: لا بأس".

وانتهت المباراة بفوز ميتيلاند على أوروس بنتيجة 3-1، سجل للفريق الفائز سورنسن وفرانكولينو من ركلتي جزاء في الدقيقتين 22 و83 وداريو أوسوريو 88 في حين جاء الهدف الوحيد لأوروس عن طريق كريستيان إرنستاد في الدقيقة 59.

وشهدت المباراة ذاتها إشهار الحكم لبطاقتين حمراوين بواقع واحدة لكل فريق، حيث طُرد فلاديمار أندرياسن من جانب ميتيلاند وتوبياس بيش من أوروس.

بهذه النتيجة حافظ ميتيلاند المتصدر (45 نقطة) على فارق النقاط الأربع عن ملاحقه إف سي كوبنهاغن قبل 3 جولات من نهاية الدوري الدانماركي، علما بأن الفريقين سيتواجهان في مباراة قد تكون حاسمة للقب وذلك يوم الأحد القادم ضمن الجولة الثامنة من مرحلة البطولة.