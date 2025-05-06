ناد ألماني يسمح بإقامة حفلات الزواج على ملعبه

ذكرت صحيفة (ليكيب) الفرنسية أن نادي دارمشتاد الألماني، وقع اتفاقية مع عمدة المدينة، تسمح بإقامة حفلات الزواج على ملعبه ميرك شتاديون آم بولينفالور.

"ليس هناك أجمل من أن يجمع المشجع بين حبه لفريقه وحبه لشريكة حياته"، بهذه العبارة غازل نادي دارمشتاد مشجعيه عبر موقعه الإلكتروني، مضيفا أنه صار بإمكان مشجعيه أن يحتفلوا بزواجهم بالمدرج الرئيسي لملعب النادي.

ووعد النادي بتوفير أجواء استثنائية في حفلات الزواج التي ستقام بملعبه.

يذكر أن فريق دارمشتاد يحتل المركز الـ12 في دوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم، وجرى تأسيسه عام 1898 ليمثل مدينة دارمشتاد الواقعة جنوب ألمانيا ويقطنها أكثر من 126 ألف نسمة حاليا.