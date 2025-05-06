خبر سار لسان جيرمان قبل مواجهة أرسنال.. وحكيمي: نستحق الوصول للنهائي

تلقى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي دفعة معنوية وخبرا سارا قبل مواجهة ضيفه أرسنال الإنجليزي، غدا الأربعاء، في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حيث تعافى نجمه عثمان ديمبيلي من الإصابة، وأصبح جاهزا للمشاركة في المباراة.

وتعرّض النجم الفرنسي لإصابة في أوتار الركبة بعد تسجيله هدف مباراة الذهاب، التي انتهت بفوز باريس سان جيرمان 1-صفر في العاصمة البريطانية لندن الأسبوع الماضي.

وقال لويس إنريكي المدير الفني لسان جيرمان في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء "يتدرب عثمان ديمبيلي منذ يومين، لذا فهو جاهز للمشاركة غدا".

وحسم سان جيرمان لقب الدوري الفرنسي هذا الموسم، ويتطلع للتتويج بدوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه، ورغم خروجه من قبل نهائي المسابقة القارية الموسم الماضي أمام بوروسيا دورتموند الألماني، فإن لاعبيه يشعرون بأنهم أكثر استعدادا هذا الموسم.

أضاف المدرب الإسباني "نحن هنا لأننا نستحق ذلك، بناء على ما قدمناه طوال الموسم. هدفنا هو الفوز في مباراة الإياب".

ولفت إنريكي إلى أنه "يمكن أن يكون العام الثاني عاما لتطور أكثر وضوحا، سواء على مستوى كرة القدم أو على مستوى الثقة في مواردنا. هدفنا في السنوات المقبلة هو مواصلة تحسين هذه العملية، وأعتقد أننا نشهد مستوى عاليا من التطور".

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وشدد مدرب سان جيرمان "نريد مواصلة الصعود في المستويات وتحسين نتائج الموسم الماضي".

حكيمي: نستحق الوصول إلى النهائي

من جانبه، يعتقد النجم المغربي الدولي أشرف حكيمي، ظهير أيمن سان جيرمان، أن أجواء ملعب (حديقة الأمراء)، المعروفة بصخبها، ستساعد أصحاب الأرض على تحقيق نتيجة إيجابية.

وقال حكيمي "نشعر بالهدوء بعد أن لعبنا بالفعل في قبل النهائي العام الماضي، لأننا نعرف ما قدمناه جيدا وما لم نكن جيدين فيه، بالإضافة إلى ما نحتاج إلى الاستمرار فيه، وأعتقد أن هذا ما ظهر واضحا في مبارياتنا الأخيرة".

وتابع "نعلم أنها ستكون أمسية مميزة للغاية لكل مشجع لباريس سان جيرمان. ستكون الأجواء رائعة في الملعب وخارجه لأن الجميع سيدعمنا".

وأتم حكيمي حديثه قائلا "نريد أن نبعث رسالة واضحة للغاية ليدعمونا من اللحظة الأولى حتى الأخيرة، وليشعروا بالفخر بنا. نحن قادرون على تحقيق هدفنا بالوصول إلى النهائي، لأننا نستحق ذلك بعد كل الجهد الذي بذلناه هذا العام".

يذكر أن الفائز من تلك المواجهة سوف يلعب في النهائي يوم 31 مايو/أيار الجاري على ملعب (أليانز أرينا) بمدينة ميونخ الألمانية، مع الفائز من مواجهة المربع الذهبي الأخرى بين برشلونة الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي.