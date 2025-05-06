الهلال السعودي يفاوض مجددا برونو فيرنانديز قائد مانشستر يونايتد

يخطط الهلال السعودي لإبرام صفقة كبرى في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة من خلال التعاقد مع البرتغالي برونو فيرنانديز قائد مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن مسؤولي نادي الهلال أجروا محادثات أولية مع ممثلي فيرنانديز في الساعات الماضية، في وقت أشار فيه الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو المتخصص في انتقالات اللاعبين أن هذه المفاوضات "بالجادة".

🚨🇸🇦 Al Hilal have genuine interest in Bruno Fernandes as one of their top targets this summer. Man United see Bruno as crucial player, same for Rúben Amorim — no talks have started between clubs, no bid or club to club approach. Man Utd insist on clear plan to keep Bruno. pic.twitter.com/s1bq2mJbE6 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 5, 2025

لكن الصحيفة ذاتها شددت على أنه لم يتم تقديم عرض رسمي من الهلال إلى نظيره مانشستر يونايتد، علما بأن إدارة الأخير سترفض بشكل قاطع التفاوض حول رحيل قائد الفريق في ظل سعيها لإعادة بناء الفريق تحت إشراف المدرب روبن أموريم.

أموريم بالذات كان قد تمسّك ببقاء فيرنانديز ورفض بشكل قاطع فكرة انتقال مواطنه إلى ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي، وذلك في تصريحات أدلى بها في شهر مارس/آذار الماضي.

🚨 Al-Hilal have 'genuine interest' in Bruno Fernandes as one of their top targets this summer, claims @FabrizioRomano🇸🇦🔄 pic.twitter.com/Ri7TIWfFYv — OneFootball (@OneFootball) May 6, 2025

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وقال أموريم "لا، فيرنانديز لن يخرج. ولن يذهب إلى أي مكان لأنني أخبرته بالفعل بأن عليه البقاء معنا".

وأضاف "أريده هنا لأننا نريد الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز مجددا، لذا نريد استمرار أفضل لاعبينا معنا، هو في الـ30 من عمره لكنه لا يزال شابا بدليل مشاركته في 55 مباراة على الأقل في كل موسم، لذا هو من نوعية اللاعبين الذين نريد بقاءهم هنا، ولن يذهب إلى أي مكان".

ويقدّم برونو فيرنانديز أداء رائعا هذا الموسم مع مانشستر يونايتد، إذ شارك في 52 مباراة بجميع البطولات وأسهم في 37 هدفا (سجل 19 وصنع 18).

ولا تُعد هذه المرة هي الأولى التي يخطط فيها الهلال للتعاقد مع برونو فيرنانديز، إذ جرت محاولات في العام الماضي قبل أن يوقّع اللاعب عقدا جديدا مع "الشياطين الحمر" يمتد حتى صيف عام 2027 مع خيار التمديد لموسم إضافي.

🔵 — أبرز خيارات الهلال قبل المونديال حتى الآن — 🇵🇹 المدافع غونزالو إيناسيو (23) عاماً — 🇵🇹 الوسط برونو فيرنانديز (30) عاماً pic.twitter.com/dJSnsdawo3 — أخبار الهلال (@hilalstuff) May 5, 2025

وحسب الصحيفة ذاتها فإن إدارة الهلال تسعى إلى إبرام صفقة كبيرة هذا الصيف قبل مشاركة "الزعيم" في بطولة كأس العالم للأندية المقررة في الولايات المتحدة في الفترة ما بين 15 يونيو/حزيران 2025 حتى 13 يوليو/تموز من العام نفسه.

وبالتزامن مع ذلك يركّز الهلال على الاتفاق مع مدرب جديد ليقود الفريق بعد إقالة البرتغالي خورخي جيسوس من منصبه عقب خسارة "الزعيم" من مواطنه أهلي جدة بنتيجة 1-3 في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

وأوقعت قرعة مونديال الأندية الهلال في المجموعة الثامنة إلى جانب فرق ريال مدريد الإسباني، وريد بول سالزبورغ النمساوي وباتشوكا المكسيكي.