الهلال السعودي يفاوض مجددا برونو فيرنانديز قائد مانشستر يونايتد

يخطط الهلال السعودي لإبرام صفقة كبرى في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة من خلال التعاقد مع البرتغالي برونو فيرنانديز قائد مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن مسؤولي نادي الهلال أجروا محادثات أولية مع ممثلي فيرنانديز في الساعات الماضية، في وقت أشار فيه الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو المتخصص في انتقالات اللاعبين أن هذه المفاوضات "بالجادة".

🚨🇸🇦 Al Hilal have genuine interest in Bruno Fernandes as one of their top targets this summer.

Man United see Bruno as crucial player, same for Rúben Amorim — no talks have started between clubs, no bid or club to club approach.

Man Utd insist on clear plan to keep Bruno. pic.twitter.com/s1bq2mJbE6

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 5, 2025