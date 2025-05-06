نجل رونالدو ينضم لمنتخب البرتغال لأول مرة

استُدعي كريستيانو دوس سانتوس، النجل الأكبر لنجم النصر السعودي الحالي كريستيانو رونالدو، للمرة الأولى إلى منتخب البرتغال لكرة القدم لما دون 15 عاما من أجل خوض دورة دولية في كرواتيا، وذلك وفق ما أعلن الاتحاد المحلي للعبة الثلاثاء.

وعلى غرار الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات ودوري أبطال أوروبا 5 مرات أيضا، يلعب كريستيانو الابن حاليا مع الفرق العمرية لنادي النصر، بعدما مرَّ أيضا بالفرق العمرية لمانشستر يونايتد الإنجليزي، حيث لعب والده بين 2003 و2009 و2021-2022، ويوفنتوس الإيطالي الذي دافع "سي آر 7" عن ألوانه بين 2018 و2021.

ويلتقي المنتخب البرتغالي لما دون 15 عاما مع اليابان واليوناني وإنجلترا في دورة فلاتكو ماركوفيتش المقررة في كرواتيا بين 13 و18 مايو/أيار الحالي.

🚨 Cristiano Ronaldo Junior foi chamado aos sub-15 de Portugal 🇵🇹 pic.twitter.com/SmIrRI1MnS — Cabine Desportiva (@CabineSport) May 6, 2025

وُلِدَ كريستيانو الابن في يونيو/حزيران 2010 من خلال حمل بديل، وفي 2017 أصبح "سي آر 7" أيضا والدا للتوأم إيفا وماتيو.

كما رزق بابنتين، آلانا مارتينا وبيلا إسميرالدا، في عامي 2017 و2022 من شريكته الحالية الإسبانية جورجينا رودريغيس.

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وبالإضافة إلى المباريات، سيجري المنتخب البرتغالي 4 حصص تدريبية: اثنتان في مدينة كرة القدم بالبرتغال واثنتان أخريان على الأراضي الكرواتية. ولا تتضمن القائمة لاعبين من سبورتينغ أو بنفيكا اللذين يمران بمراحل حاسمة في بطولتيهما الوطنيتين.