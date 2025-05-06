ذكريات إنييستا وميسي تحفّز برشلونة لهزيمة إنتر ميلان

يعيش برشلونة اليوم على وقع ذكريات رائعة ستكون حافزا له لتجاوز عقبة إنتر ميلان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وبلوغ المباراة النهائية.

ويحل البرسا ضيفا ثقيلا على إنتر ميلان بملعب سان سيرو في إياب المربع الذهبي للبطولة الأوروبية العريقة، في نفس التاريخ الذي حقق فيه انتصارين تاريخيين قاداه في النهاية لحمل الكأس "ذات الأذنين".

ففي نفس هذا اليوم (6 مايو/أيار) من عام 2009 هزّ الإسباني أندريس إنييستا لاعب برشلونة السابق شباك تشلسي بهدف قاتل، وفي الوقت بدل الضائع وتحديدا بالدقيقة الـ93، حمل من خلاله فريقه إلى المباراة النهائية.

ووصلت الكرة إلى إنييستا على حدود منطقة الجزاء بعد أن فشل دفاع تشلسي في تشتيتها، ليسددها قوية في سقف مرمى الحارس بيتر تشيك.

وتأهل برشلونة بفضل ذلك الهدف (1-1) إلى المباراة النهائية، مستفيدا من قاعدة الأهداف المسجلة خارج الديار. علما بأن مباراة الذهاب في كامب نو كانت قد انتهت بالتعادل السلبي.

إعلان

ونجح البرسا في التتويج باللقب بعد الفوز في نهائي روما على مانشستر يونايتد 3-1، ليحقق الفريق الكتالوني الثلاثية الأولى في تاريخه تحت قيادة المدرب السابق بيب غوارديولا.

وفي نفس اليوم (6 مايو/أيار) 2015 كان برشلونة -بقيادة نجمه الأسطوري ليونيل ميسي- يقدّم واحدة من التحف الفنية في تاريخ مبارياته بدوري الأبطال.

واستضاف برشلونة في ذلك اليوم نظيره بايرن ميونخ على ملعب كامب نو في ذهاب نصف نهائي نسخة 2014-2015، وحقق الفريق الكتالوني انتصارا عريضا استقر عند 3-0.

وانتظر برشلونة الربع ساعة الأخير من عمر المباراة ليسجل أهدافه الثلاثة بواسطة ميسي (2) بينما اختتم البرازيلي نيمار دا سيلفا ثلاثية البلوغرانا في الوقت بدل الضائع.

79:34 بواتينغ يقطع الكوره من ميسي

بعدها ميسي احتاج الى ثواني لينهي مسيرته pic.twitter.com/rip7TmlWzl — صالح (@Salmes96) February 1, 2025

وتمكن برشلونة حينها من بلوغ النهائي رغم خسارته إيابا في أليانز أرينا بنتيجة 2-3، ليتوج باللقب بفوزه في نهائي برلين على يوفنتوس 3-1 ويظفر بالثلاثية التاريخية الثانية بإشراف المدرب الأسبق لويس إنريكي.

وعلّقت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية على هذه الأحداث التاريخية بالقول "السادس من مايو يوم مجيد في تاريخ برشلونة، وفيه يسعى فريق فليك لبلوغ نهائي دوري الأبطال في موعد سحري محفور بتاريخ النادي".

ويعوّل برشلونة من الناحية المعنوية على هاتين المباراتين خاصة وأن الفريق ينافس بقوة على جميع الألقاب، من أجل تكرار إنجاز الثلاثية التاريخية للمرة الثالثة، وهذه المرة تحت قيادة فليك.

وفي الموسم الحالي، تُوج برشلونة بكأس ملك إسبانيا بعد فوزه في النهائي على ريال مدريد 3-2، ويتصدر جدول ترتيب الليغا بفارق 4 نقاط عن النادي الملكي قبل 4 مباريات من النهاية.

إعلان

وتنتظر برشلونة مهمة شاقة من أجل التأهل لنهائي الأبطال الذي لن يتحقق إلا بالفوز على إنتر ميلان لسابق تعادلهما ذهابا بملعب مونتجويك 3-3.