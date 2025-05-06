إنتر ميلان يحشد جماهيره ونجومه السابقين بمواجهة برشلونة

يعيش إنتر ميلان حالة من الاستنفار الشديد في جميع مكوّناته قبل مباراته المرتقبة ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا.

ويستقبل "النيراتزوري" ضيفه الليلة على ملعب سان سيرو في إياب الدور نصف النهائي من البطولة الأوروبية العريقة، بعد أن فرض عليه نتيجة التعادل 3-3 ذهابا بملعب مونتجويك الأسبوع الماضي.

ويستعد الملعب الشهير في ميلانو لليلة كبيرة من ليالي دوري الأبطال، خاصة وأن إنتر يريد بلوغ النهائي للمرة الثانية خلال 3 مواسم.

ومن المنتظر أن تحتشد جماهير إنتر ميلان على مدرجات ملعب سان سيرو بواقع 75 ألف متفرج علما بأن تذاكر هذه القمة نفدت بالفعل منذ أيام.

وبسبب هذا الحضور الجماهيري الغفير انتعشت خزينة إنتر ميلان بأرباح تقترب من 14 مليون يورو، وهو رقم قياسي جديد في تاريخ "النيراتزوري".

🔥 Una caldera para recibir al Barcelona: 75.000 hinchas, un 'tifo' de 360 grados, 14 millones recaudados, los ex del Triplete… 🇮🇹 El Giuseppe Meazza prepara una gran noche para buscar su segunda final de Champions League en tres añoshttps://t.co/RxvguEuD8C#UCL — Fútbol Internacional (@MarcaFutbolint) May 6, 2025

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ويتجاوز الرقم المذكور بكثير عائدات نصف النهائي الذي خاضه إنتر ميلان قبل عامين أمام جاره اللدود ميلان والتي بلغت 12.5 مليون يورو، وكذلك الـ10 ملايين يورو التي كسبها النادي الأزرق والأسود أمام بايرن ميونخ في ربع نهائي النسخة الحالية.

كما سترفع جماهير إنتر ميلان منظرا بانوراميا (تيفو) 360 درجة سيلف جميع أنحاء الملعب، ليضيف لمسة بصرية رائعة إلى الأجواء الصاخبة التي يشتهر بها ملعب سان سيرو على حد قول صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وفي الوقت نفسه تأكد وجود عدد كبير من نجوم إنتر ميلان السابقين على المدرجات لدعم الفريق أمثال التشيلي إيفان زامورانو، والأرجنتيني خوليو كروز، والإيطالي فابيو غالانتي، والهولندي ستيفان دي فري.

كما سيحضر عدد من النجوم السابقين الذي قادوا إنتر ميلان للتتويج بالثلاثية التاريخية موسم 2009-2010 مثل الكولومبي إيفان كوردوبا، والأرجنتيني إيستيبان كامبياسو، والبرازيلي خوليو سيزار، والإيطالي ماركو ماتيرازي، والمقدوني غوران بانديف.

ويُعد إنتر ميلان من أبرز وأقوى الفرق الأوروبية على ملعبه هذا الموسم، إذ لم يخسر أي مباراة من مبارياته الـ6 في البطولة حتى الآن (فاز في 5 وتعادل واحدة).

وقد تلّقى هزيمتين فقط في الدوري الإيطالي من أصل 18 مباراة، وذلك أمام جاره ميلان ومضيفه روما، ولكنه انتصر في 13 وتعادل 3 مرات.