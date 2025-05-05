مباريات برشلونة وريال مدريد المتبقية الحاسمة للقب الدوري الإسباني

نجح برشلونة السبت في تجاوز عقبة بلد الوليد بعد أن فاز عليه 2-1 في الجولة الـ34 من الدوري الإسباني ليقترب أكثر من التتويج بلقب الليغا.

ويتصدر برشلونة الدوري الإسباني برصيد 79 نقطة بفارق 4 نقاط عن غريمه وملاحقة ريال مدريد الذي فاز الأحد على سيلتا فيغو بنتيجة 3-2.

ومع تبقي 4 مباريات قبل انقضاء الدوري الإسباني تحتدم المنافسة أكثر بين الفريقين من أجل الظفر بلقب الليغا.

وينتظر النادي الكتالوني منافسه على اللقب ريال مدريد في مباراة الكلاسيكو يوم 11 مايو/أيار لحساب الجولة الـ35.

التتويج باللقب

حسابيا يحتاج نادي برشلونة للفوز بـ3 مباريات من الأربع المتبقية له في الدوري ليصل إلى النقطة 88 وهو الرصيد الذي سيكفل له رسميا التتويج باللقب مهما كانت نتائج مطارده ريال مدريد الذي سيصل إلى 87 نقطة كحد أقصى لو فاز بكل مبارياته المتبقية.

المباريات المتبقية لبرشلونة:

برشلونة x ريال مدريد

إسبانيول x برشلونة

برشلونة x فياريال

أتلتيك بلباو x برشلونة

المباريات المتبقية لريال مدريد: