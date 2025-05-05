موعد مباراة النصر ضد الاتحاد في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة النصر ضد الاتحاد في الجولة الـ30 من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، والقنوات الناقلة للبث المباشر والحي للمباراة.

تقام المباراة يوم الأربعاء الموافق السابع من مايو/أيار، على ملعب "الأول بارك" معقل النصر.

وتنطلق صافرة البداية الساعة التاسعة مساء (21:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة.

القنوات الناقلة للبث المباشر والحي لمباراة الاتحاد ضد النصر:

SSC1 HD (تعليق فهد العتيبي)

SSC1 SD

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

انتهت مباراة الدور الأول بفوز الاتحاد بملعبه 2-1 على النصر.

ويتفوق الاتحاد على النصر في نتائج المباريات السابقة بين الفريقين بتحقيقه 59 انتصارا مقابل 50 للنصر، وانتهت 37 مباراة بالتعادل.

ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 68 نقطة، متقدما على صاحبي المركز الثاني الهلال (62 نقطة) والثالث النصر (60 نقطة).

ويتصدر كريستيانو رونالدو نجم النصر قائمة الهدافين هذا الموسم برصيد 23 هدفا، متقدما على المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الشباب وصاحب المركز الثاني، بفارق 4 أهداف.