غرامة مالية على ريال مدريد بسبب "العنصرية"

فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عقوبات على نادي ريال مدريد بسبب تصرفات جماهيره التي وصفها "بالعنصرية" خلال إحدى المباريات بالأدوار الإقصائية لمسابقة دوري الأبطال.

وقررت لجنة الانضباط التابعة ليويفا تغريم ريال مدريد بـ15 ألف يورو بسبب سلوك جماهير النادي الملكي خلال مواجهة أرسنال التي جرت في الثامن من أبريل/نيسان الماضي على ملعب الإمارات بلندن، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

🚨 UEFA have fined Real Madrid for "racist behaviour" by fans at the Emirates Stadium. The fine is €15,000 and they will ban fans from attending the team's next UCL away match if the act is repeated.

— @marca pic.twitter.com/10j1x3aJsv

— Madrid Universal (@MadridUniversal) May 4, 2025