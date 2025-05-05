غرامة مالية على ريال مدريد بسبب "العنصرية"

فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عقوبات على نادي ريال مدريد بسبب تصرفات جماهيره التي وصفها "بالعنصرية" خلال إحدى المباريات بالأدوار الإقصائية لمسابقة دوري الأبطال.

وقررت لجنة الانضباط التابعة ليويفا تغريم ريال مدريد بـ15 ألف يورو بسبب سلوك جماهير النادي الملكي خلال مواجهة أرسنال التي جرت في الثامن من أبريل/نيسان الماضي على ملعب الإمارات بلندن، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

🚨 UEFA have fined Real Madrid for "racist behaviour" by fans at the Emirates Stadium. The fine is €15,000 and they will ban fans from attending the team's next UCL away match if the act is repeated. — @marca pic.twitter.com/10j1x3aJsv — Madrid Universal (@MadridUniversal) May 4, 2025

ولم تكن هذه العقوبة هي الوحيدة التي فُرضت على ريال مدريد، إذ ستُحرم جماهيره أيضا من السفر خلف الفريق في المباراة القادمة التي سيخوضها خارج ملعبه، في حال تكررت مثل هذه التصرفات وفق ما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وبحسب الصحيفة فإن جماهير ريال مدريد التي سافرت إلى لندن لتشجيع الفريق ضد أرسنال كانت تحت مراقبة مسؤولي الاتحاد الأوروبي، إذ أكد مندوب "يويفا" أنه صدر من بعضهم إهانات "ذات طابع عنصري".

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وأكدت أن جماهير ريال مدريد باتت الآن تحت مجهر الاتحاد الأوروبي لمدة عام كامل، وفي حال تكرار مثل هذه التصرفات سيتم منعهم من حضور المباريات خارج ملعب سانتياغو برنابيو.

💰 Le Comité de Contrôle, Éthique et Discipline de l'UEFA condamne le Real Madrid à 15 000€ d'amende pour les agissements racistes de certains de ses supporters à Londres ❌ L'UEFA interdit également au club madrilène la vente de billets lors des matchs européens à l'extérieur… pic.twitter.com/m6bAy5LJgB — LigActu 🇪🇸 (@LigActu) May 4, 2025

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن هذه المرة ليست الأولى التي تصدر فيها إهانات عنصرية من قبل جماهير ريال مدريد خلال مباريات دوري أبطال أوروبا بالموسم الحالي.

ووجه أنصار النادي الملكي إهانات عنصرية ضد الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي خلال مباراة الفريقين في إياب مرحلة خروج المغلوب التي جرت في 19 فبراير/شباط 2025 على ملعب سانتياغو برنابيو.

يُذكر أن ريال مدريد ليس النادي الإسباني الوحيد الذي عوقب من قبل اليويفا، إذ تمت معاقبة برشلونة وأتلتيكو مدريد هذا الموسم بسبب سوء سلوك جماهيرهم، خاصة النادي الكتالوني التي بات أنصاره تحت مجهر اليويفا منذ مباراتهم ضد موناكو في الجولة الأولى من مرحلة الدوري للنسخة الحالية.

وودّع ريال مدريد مسابقة دوري الأبطال هذا الموسم من الدور ربع النهائي بالخسارة أمام أرسنال بنتيجة 1-5 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، وذلك بعد أن أقصى مواطنه أتلتيكو مدريد من ثمن النهائي بركلات الترجيح.

أما برشلونة فسيواجه إنتر ميلان غدا الثلاثاء على ملعب سان سيرو في إياب نصف النهائي، بعد أن تعادل الفريق الكتالوني ذهابا على أرضه 3-3.