هل تعمد غولر نجم ريال مدريد استفزاز لاعبي برشلونة؟

أشعل التركي أردا غولر لاعب ريال مدريد مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشر صورة عبر خاصية الصور بحسابه على "إنستغرام"، اعتبرها البعض مستفزة لبرشلونة.

وعقب مباراة ريال مدريد أمس أمام ضيفه سيلتا فيغو التي فاز فيها الفريق الملكي 3-2 وشهدت تسجيل غولر هدفا رائعا، نشر اللاعب التركي صورة أظهر فيها معصمه ملفوفا بشريط طبي بسيط من دون أي تغليف مبالغ فيه.

وبحسب شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية فإن هذه الصورة اعتُبرت بمثابة سخرية مبطّنة موجهة للاعبي برشلونة، حيث أراد توجيه رسالة لهم مفادها "لا حاجة لتغطية اليد كاملة من أجل إصابة طفيفة أو انزعاج بسيط".

Esto que lleva Arda Güler en la muñeca es algo normal. Más claro imposible 👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/o4thFXZjU9 — REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) May 4, 2025

وجاءت هذه الرسالة في وقت أثير فيه الجدل حول الضمادات التي يضعها بعض لاعبي برشلونة على أيديهم أبرزهم لامين جمال، رافينيا وروبرت ليفاندوفسكي، من دون صدور أي تقارير طبية من النادي لتفسير الأمر.

وتراوحت التكهنات بين طقوس خرافية مزعومة وصولا إلى تلميحات أكثر خطورة مثل الربط باحتمالات تتعلق بالمنشطات، كما زعم نيكو ميهيتش الطبيب السابق لريال مدريد.

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وقال ميهيتش "لا أفهم لماذا يفعلون ذلك. فليُنكروا لكن ليُظهروا لنا ماذا يفعلون، لا أؤمن بالموضة. اللاعب لا يرتدي شيئا يشير إلى إصابة أو ضعف ما لم يكن هناك سبب حقيقي لذلك".

من ناحية أخرى يبدو النجم التركي الشاب في طريقه ليشارك في التشكيلة الأساسية لريال مدريد في الكلاسيكو الحاسم على لقب الدوري الإسباني.

وتألق غولر (20 عاما) في آخر مباراتين لريال مدريد بشكل لافت ضد خيتافي وسيلتا فيغو، وكان السبب الرئيسي في إبقاء فريقه في المنافسة على لقب الليغا.

وخطف غولر الأضواء أكثر أمس ضد سيلتا ضمن الجولة 34 من الليغا، حيث سجّل هدفا رائعا لريال مدريد كما قدّم تمريرة حاسمة لزميله كيليان مبابي في المباراة التي فاز فيها فريقه بصعوبة بالغة.

ولم يكن هذا هو الأمر الجيد الوحيد لغولر، بل حقق العلامة الكاملة بنسبة نجاح في التمريرات حيث مرّر لزملائه 62 مرة صحيحة من أصل 62 بنسبة 100% وفق ما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وكان غولر أكثر من صنع فرصا في المباراة كل ذلك في 77 لمسة خلال 82 دقيقة، وعليه لم يعد أمام الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد خيار آخر سوى إشراكه أساسيا ضد برشلونة الأحد القادم، بقمة الجولة 35 من الدوري الإسباني كما ترى الصحيفة ذاتها.

🇹🇷 Arda Güler vs Celta Vigo: • 1 goal

• 1 assist

• 62/62 passes completed (100%)

• 3 key passes

• 2 crosses

• 2/2 long passes

• 2 big chances created

• 1 dribble

• 2 duels won

• 1 tackle WHAT A PERFORMANCE 🤯 pic.twitter.com/iXKql8t49u — Madrid Zone (@theMadridZone) May 4, 2025

ولم يكن من السهل على غولر فرض نفسه في ريال مدريد، لكنه استفاد من عدد الإصابات الكبير التي تعرّض لها زملاؤه في وقت حساس من الموسم "لينجح في إثبات موهبته وعقليته الطموحة".

وفي وقت سابق من الموسم لم يُخف غولر رغبته في اللعب لدرجة أنه تمرد على أنشيلوتي، وهو تصرف دفع اللاعب ثمنه غاليا باستبعاده من المشاركة مع الفريق لمدة شهرين، حتى إن المدرب الإيطالي انتقده بشكل علني.

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وبات غولر الآن "موهبة لا غنى عنها في ريال مدريد، ومن الواضح أن أنشيلوتي لم يتعامل معه بالطريقة التي يستحقها، خاصة أنه لاعب يملك كل هذه الإمكانيات".

وقالت "ماركا" عن المباراة المقبلة لريال مدريد "سيحصل أردا أخيرا على فرصة اللعب في مباراة كبيرة، في كلاسيكو قد يحسم لقب الدوري، اللاعب يعيش فترة تألق رائعة ويشعر أن لحظته قد جاءت ولن يُفرّط فيها، لقاء برشلونة سيكون مقياس تأثيره كلاعب أساسي في مباراة من الوزن الثقيل".

🇹🇷🪄 Arda Güler (20) vs Celta Vigo… • 100% accurate long balls 2/2

• 3 chances created

• 2 big chances created

• 1 goal

• 1 assist pic.twitter.com/tAm8CPHIEq — EuroFoot (@eurofootcom) May 4, 2025

وغالبا ما يتحسن أداء ريال مدريد في وجود غولر الذي يمنح الفريق الاستحواذ والتحكم في نسق اللعب، بالإضافة إلى قدرته على تسجيل الأهداف وصناعتها.

ورغم أنه يلعب في مركز بعيد عن منطقة الجزاء إلا أن غولر سجل 5 أهداف وصنع 9 في 38 مباراة بجميع البطولات هذا الموسم.