ألكسندر أرنولد يعلن رسميا رحيله عن ليفربول والوجهة المتوقعة ريال مدريد

أعلن الدولي الإنجليزي ترنت ألكسندر أرنولد -اليوم الاثنين- رحيله عن ليفربول (بطل الدوري الإنجليزي) نهاية الموسم الحالي، وسط مؤشرات إلى أنه قد ينتقل إلى ريال مدريد الإسباني.

وقال أرنولد في حسابه على موقع "إكس" في بيان مطّول "بعد 20 عاما في صفوف نادي ليفربول، حان الوقت كي أؤكد رحيلي نهاية الموسم. إنه أصعب قرار اتخذته في حياتي".

وتابع ابن الـ26 أنه "لطالما كان هذا النادي حياتي كلها، بل عالمي كله، لمدة 20 عاما. منذ الأكاديمية وحتى الآن، سيظل الدعم والحب الذي شعرت به من الجميع داخل النادي وخارجه معي إلى الأبد. سأظل مدينا لكم جميعا".

After 20 years at Liverpool Football Club, now is the time for me to confirm that I will be leaving at the end of the season. This is easily the hardest decision I’ve ever made in my life. I know many of you have wondered why or been frustrated that I haven’t spoken about this… pic.twitter.com/emAw5RvXq0 — Trent Alexander-Arnold (@TrentAA) May 5, 2025

وأوضح اللاعب الدولي معللا قراره بالرحيل "لكنني لم أجرب شيئا آخر من قبل، وهذا القرار يتعلق بتجربة تحدٍ جديد، وإخراج نفسي من منطقة الأمان، ودفع نفسي للأمام مهنيا وشخصيا".

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ولد أرنولد في ليفربول ونشأ في صفوف الشبان بالنادي ليصبح أحد أفضل لاعبي مركز الظهير الأيمن في العالم، وفاز بلقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولقب بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية مع "الليفر".

ولعب الدولي الإنجليزي في كثير من الأحيان في الوسط مع ليفربول المواسم الأخيرة، ويؤدي كظهير عندما لا يستحوذ الفريق على الكرة لكنه كان ينتقل للوسط أثناء الهجمات.

وأكدت تقارير عديدة أن أرنولد -الذي ينتهي عقده مع ليفربول نهاية الموسم الحالي- قد اتفق مع ريال مدريد على الانتقال لصفوفه الصيف المقبل في صفقة مجانية وعقد يمتد 5 سنوات.

وخاض أرنولد مع ليفربول هذا الموسم 42 مباراة بجميع البطولات، سجل خلالها 4 أهداف وقدّم لزملائه 8 تمريرات حاسمة.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية -مؤخرا- أن ريال مدريد يسعى للتوصل إلى اتفاق مع ليفربول لتقديم موعد التحاق اللاعب بالفريق الملكي والمشاركة معه في بطولة كأس العالم للأندية.

وينتهي عقد أرنولد مع ليفربول في 30 يونيو/حزيران 2025، بينما تبدأ منافسات بطولة كأس العالم للأندية في 15 يونيو/حزيران، أي قبل 15 يوما من نهاية ارتباط اللاعب بفريقه الحالي.

وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد مستعد الآن لدفع رسوم قد تصل إلى 5 ملايين جنيه إسترليني (5.9 ملايين يورو) لضمان توقيع أرنولد اعتبارا من الأول من يونيو/حزيران المقبل، حتى يتمكن من المشاركة في كأس العالم للأندية والتحضير لها بشكل طبيعي مع زملائه في الولايات المتحدة مستضيفة البطولة.

وأضافت "ريال مدريد على استعداد للدفع الآن بعد أن فشل في التوصل إلى اتفاق مع ليفربول بشأن انتقال أرنولد طوال الفترة الماضية".

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ليفربول لن يحصل على مبلغ من انتقال أرنولد إلى ريال مدريد فقط، بل سيوفر راتب شهر كامل للاعب الذي يتقاضى أجرا شهريا يصل إلى 140 ألف جنيه (167 ألف يورو).