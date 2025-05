ألكسندر أرنولد يعلن رسميا رحيله عن ليفربول والوجهة المتوقعة ريال مدريد

أعلن الدولي الإنجليزي ترنت ألكسندر أرنولد -اليوم الاثنين- رحيله عن ليفربول (بطل الدوري الإنجليزي) نهاية الموسم الحالي، وسط مؤشرات إلى أنه قد ينتقل إلى ريال مدريد الإسباني.

وقال أرنولد في حسابه على موقع "إكس" في بيان مطّول "بعد 20 عاما في صفوف نادي ليفربول، حان الوقت كي أؤكد رحيلي نهاية الموسم. إنه أصعب قرار اتخذته في حياتي".

وتابع ابن الـ26 أنه "لطالما كان هذا النادي حياتي كلها، بل عالمي كله، لمدة 20 عاما. منذ الأكاديمية وحتى الآن، سيظل الدعم والحب الذي شعرت به من الجميع داخل النادي وخارجه معي إلى الأبد. سأظل مدينا لكم جميعا".

After 20 years at Liverpool Football Club, now is the time for me to confirm that I will be leaving at the end of the season.

This is easily the hardest decision I’ve ever made in my life.

I know many of you have wondered why or been frustrated that I haven’t spoken about this… pic.twitter.com/emAw5RvXq0

— Trent Alexander-Arnold (@TrentAA) May 5, 2025