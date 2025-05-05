بطل أولمبي يتسلم 10 ميداليات طبق الأصل فقدها بحرائق لوس أنجلوس

حصل بطل السباحة الأولمبي جاري هول جونيور على نسخ طبق الأصل من ميدالياته الأولمبية العشر -اليوم الاثنين- بعد هلاك النسخ الأصلية خلال حرائق الغابات في لوس أنجلوس في يناير/كانون الثاني الماضي.

وتم تسليم الميداليات له من قبل رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ خلال حفل أقيم في مقر اللجنة في لوزان.

وقال هول في كلمة مقتضبة "شكرا لكم على الميداليات. لم يسبق أن استُبدلت 10 ميداليات أولمبية. ربما لأن أحدا لم يفقد 10 ميداليات من قبل. سأبذل جهدا أكبر في الحفاظ عليها".

وشارك هول مع الفريق الأميركي في أولمبياد 1996 و2000 و2004 وفاز بـ5 ميداليات ذهبية و3 فضية وبرونزيتين في أتلانتا وسيدني وأثينا.

واضطر السباح الأولمبي (50 عاما) إلى ترك الميداليات في منزله في باسيفيك باليساديس أثناء الحرائق التي اجتاحت منطقة لوس أنجلوس.

وقال باخ "عندما قرأنا قصتك المأساوية عن فقدان منزلك وكل ممتلكاتك، تأثرنا بشدة".

وأودت حرائق الغابات بحياة 29 شخصا على الأقل وتدمير أجزاء كبيرة من حيي ألتادينا وباسيفيك باليساديس في لوس أنجلوس، مما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من الأشخاص.

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وسارعت 7 ولايات مجاورة والحكومة الاتحادية وكندا إلى إرسال المساعدات إلى كاليفورنيا لمواجهة ما يتردد أنها الكارثة الطبيعية الأكثر تكلفة في تاريخ الولايات المتحدة.

وستستضيف لوس أنجلوس دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة عام 2028.