موعد مباراة المغرب ضد تونس في كأس أمم أفريقيا للشباب والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة المغرب ضد تونس في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية من مرحلة المجموعات في كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة لكرة القدم، المقامة حاليا في مصر، والقنوات الناقلة للمواجهة.

وتقام المباراة يوم الأربعاء الموافق السابع من مايو/أيار على ملعب "هيئة قناة السويس" في مدينة الإسماعيلية.

وتنطلق مباراة تونس ضد المغرب عند الساعة السادسة مساء (18:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة.

القنوات الناقلة للبث المباشر والحي لمواجهة تونس والمغرب:

beIN Sports HD 6

الرياضية المغربية الأرضية

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

يتفوق منتخب تونس في المواجهات السابقة على مستوى منتخبات الشباب، بتحقيقه 8 انتصارات مقابل 4 للمغرب، وانتهت 5 مباريات بالتعادل.

واقتنص منتخب المغرب فوزا مثيرا 3-2 على نظيره الكيني، الخميس الماضي، في الجولة الافتتاحية للمجموعة، لكنه تعادل بالجولة الثانية دون أهداف أمام نيجيريا التي فازت على تونس 1-صفر بالجولة الأولى.

ونجح المنتخب التونسي في الفوز بالجولة الثانية 3-1 على كينيا.

وفي ما يلي ترتيب المجموعة الثانية بكأس أمم أفريقيا للشباب:

1- المغرب (4 نقاط)

2- نيجيريا (4 نقاط)

3- تونس (3 نقاط)

4- كينيا (دون نقاط)

يشار إلى أنه تم توزيع المنتخبات الـ13 المشاركة في البطولة، المؤهلة لنهائيات كأس العالم في تشيلي، على 3 مجموعات، بواقع 5 منتخبات في المجموعة الأولى و4 منتخبات في المجموعتين الثانية والثالثة، على أن يتأهل المتصدر والوصيف لدور الثمانية، أول الأدوار الإقصائية، بالإضافة إلى أفضل منتخبين حاصلين على المركز الثالث في المجموعات الثلاث.

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علما بأن المنتخبات المتأهلة لنصف النهائي في المسابقة القارية ستمثل القارة الأفريقية في مونديال الشباب.