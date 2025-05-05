ياسين شيوكو حارس ميسي يتحدى لوغان بول: كن رجلا وواجهني

رد ياسين شيوكو الحارس الشخصي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (لاعب إنتر ميامي) بقوة على التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الممثل والمصارع الأميركي لوغان بول.

وظهر بول في الساعات الأخيرة وأدلى بتصريحات أكد من خلالها أنه رفض عرضا مغريا لإجراء نزال ضد شيوكو على اعتبار أنه من ألمع نجوم المصارعة في "دبليو دبليو إي" (WWE).

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وقال أيضا "كرست حياتي كي أصبح مصارعا نجما في (دبليو دبليو إي) وليس لديّ خيار آخر، لقد عُرض عليّ مبلغ 15 مليون دولار لنزال حارس ميسي الشخصي".

وأضاف بول "في الحقيقة إنه عرض مغرٍ جدا ورائع جدا، لكنني نجم مصارعة وهذا هو طريقي".

ولم يطل صمت شيوكو على هذه التصريحات التي رد عليها بمقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام".

وقال شيوكو "اسمعني.. كفى حديثا عن أنك نجم مصارعة، كلنا نعلم أنك خفت من النزال".

وتابع "قبل شهرين عندما أردت أن تواجه لاعب كرة قدم (ميسي) لم تذكر أنك مصارع، والآن بعدما أصبح الأمر جديا بدأت باختلاق الأعذار".

وأضاف شيوكو ساخرا "من يرفض 15 مليون دولار؟! ومن يتكلم عن الالتزام؟".

وواصل "أمامك الآن خياران إما أن تبقى ترقص داخل الحلبة بالدراما الخاصة بك وبمشروباتك وحياتك المزيفة، أو أن تكون رجلا وتحفظ كرامتك وتوقّع العقد. لنقدم للناس نزالا حقيقيا".

ياسين ردًا على لوغان بول: استمع إليّ، كفاك حديثًا عن قصص المصارعة والـWWE، فالكل يعلم أنك قد شعرت بالخوف! قبل شهرين، حين أردت مواجهة لاعب كرة قدم، لم تذكر شيئًا عن المصارعة، أما الآن، بعدما أصبحت الأمور جدّية، بدأت تبحث عن أعذار 😂 بصراحة، من ذا الذي يرفض خمسة عشر مليونًا؟ ثم… https://t.co/4pvcZH6z7U pic.twitter.com/8uhExNQ4UR — Messi World (@M10GOAT) May 2, 2025

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وكان بول دعا "البرغوث" الأرجنتيني في فبراير/شباط الماضي لخوض نزال من أجل تسوية خلاف قانوني حول علامتين تجاريتين تتعلقان بالمشروبات المرطبة.

وتدخّل شيوكو قائلا "إن ميسي لا يعرف من هو هذا الرجل (لوغان بول) من الأساس".

وأضاف "إذا كان يريد (بول) القتال حقا، فليفعل ذلك معي وليس مع لاعب كرة قدم".

Lionel Messi’s bodyguard wants to fight Logan Paul for calling out Messi 👀 pic.twitter.com/0U99SbaDlA — Happy Punch (@HappyPunch) March 15, 2025

وبدأت فصول القصة في يونيو/حزيران 2024 حيث تم إطلاق مشروب "ماس بلاس" (+Mas) الخاص بميسي والذي جذب الانتباه بسبب تشابه تصميم زجاجاته مع مشروب "برايم" (Prime) التابع لبول.

وفي أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه، قرر القائمون على "منتج ميسي" رفع دعوى قضائية ضد برايم بدعوى أن منتجهم لا ينتهك حقوق الملكية والفكرية لمنافسيهم.

ولم تقف الأمور عند هذا الحد بل وُجهت اتهامات إلى برايم باللجوء إلى أساليب غير نزيهة في إستراتيجيتها التسويقية، حيث أظهرت دراسات أن العملاء يجدون صعوبة في التفريق بين المشروبين.

¡CONFIRMADO! 👨‍⚖️ Logan Paul y KSI demandaron a Más+, bebida energética de Messi, por plagio y competencia desleal pic.twitter.com/7SU1e3VG3g — Analistas (@SomosAnalistas_) December 12, 2024

ولم يقف محامو بول مكتوفي الأيدي، فبعد شهر واحد فقط رفعوا دعوى مضادة مؤكدين أن "ماس بلاس" استحوذ على تصاميمهم التجارية مما تسبب في إرباك المستهلكين.

وبسبب أنه لم يصدر قرار نهائي بخصوص هذه القضايا المرفوعة، قرّر بول استغلال الوضع الحالي ووجه دعوته "المثيرة للجدل" لمواجهة ميسي في نزال ملاكمة.