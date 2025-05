ياسين شيوكو حارس ميسي يتحدى لوغان بول: كن رجلا وواجهني

رد ياسين شيوكو الحارس الشخصي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (لاعب إنتر ميامي) بقوة على التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الممثل والمصارع الأميركي لوغان بول.

وظهر بول في الساعات الأخيرة وأدلى بتصريحات أكد من خلالها أنه رفض عرضا مغريا لإجراء نزال ضد شيوكو على اعتبار أنه من ألمع نجوم المصارعة في "دبليو دبليو إي" (WWE).

وقال أيضا "كرست حياتي كي أصبح مصارعا نجما في (دبليو دبليو إي) وليس لديّ خيار آخر، لقد عُرض عليّ مبلغ 15 مليون دولار لنزال حارس ميسي الشخصي".

وأضاف بول "في الحقيقة إنه عرض مغرٍ جدا ورائع جدا، لكنني نجم مصارعة وهذا هو طريقي".

ولم يطل صمت شيوكو على هذه التصريحات التي رد عليها بمقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام".

وقال شيوكو "اسمعني.. كفى حديثا عن أنك نجم مصارعة، كلنا نعلم أنك خفت من النزال".

وتابع "قبل شهرين عندما أردت أن تواجه لاعب كرة قدم (ميسي) لم تذكر أنك مصارع، والآن بعدما أصبح الأمر جديا بدأت باختلاق الأعذار".

وأضاف شيوكو ساخرا "من يرفض 15 مليون دولار؟! ومن يتكلم عن الالتزام؟".

وواصل "أمامك الآن خياران إما أن تبقى ترقص داخل الحلبة بالدراما الخاصة بك وبمشروباتك وحياتك المزيفة، أو أن تكون رجلا وتحفظ كرامتك وتوقّع العقد. لنقدم للناس نزالا حقيقيا".

وكان بول دعا "البرغوث" الأرجنتيني في فبراير/شباط الماضي لخوض نزال من أجل تسوية خلاف قانوني حول علامتين تجاريتين تتعلقان بالمشروبات المرطبة.

وتدخّل شيوكو قائلا "إن ميسي لا يعرف من هو هذا الرجل (لوغان بول) من الأساس".

وأضاف "إذا كان يريد (بول) القتال حقا، فليفعل ذلك معي وليس مع لاعب كرة قدم".

Lionel Messi’s bodyguard wants to fight Logan Paul for calling out Messi 👀 pic.twitter.com/0U99SbaDlA

— Happy Punch (@HappyPunch) March 15, 2025