فرحة جماهير ليفربول بلقب البريميرليغ تتسبب بهزات أرضية

تسببت احتفالات أنصار ليفربول بالأهداف التي سجلها لاعبو فريقهم في مرمى توتنهام بالجولة السابقة من الدوري الإنجليزي الممتاز بحدوث عدة هزات أرضية خفيفة.

وفاز ليفربول الأسبوع الماضي وبالتحديد يوم 27 أبريل/نيسان 2025 على توتنهام بنتيجة 5-1 ضمن الجولة 34 من البريميرليغ، وهي المباراة التي حسم فيها فريق المدرب الهولندي آرني سلوت اللقب رسميا.

وأكدت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية أن تفاعل جماهير ليفربول مع الهدف الثاني الذي سجله فريقها في الدقيقة الـ24 بواسطة لاعبه الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر أحدث هزة أرضية بقوة 1.74 على مقياس ريختر.

وأوضحت أن هذه الدرجة أقل بقليل من 2 على مقياس ريختر، وهي الحد الأدنى لاعتبار أي هزة أرضية على أنها زلزال خفيف.

وكشفت البيانات التي رصدها علماء من جامعة ليفربول كانوا متواجدين في الملعب أثناء المباراة، أن ثاني نشاط اهتزازي للأرض حدث بالتزامن مع الهدف الرابع الذي سجله "الريدز" في مرمى توتنهام في الدقيقة الـ63.

A seismometer in the Main Stand at Anfield recorded a peak magnitude of 1.74 on the Richter scale after Alexis Mac Allister's goal. 🫨 pic.twitter.com/sHKAu3M5BO

وكان ذلك الهدف من نصيب النجم المصري محمد صلاح هدّاف البريميرليغ، إذ سُجلت هزة أرضية بسبب تفاعل الجمهور معه بلغت قوتها 1.6 درجة على مقياس ريختر.

أما الهدف العكسي الذي سجله ديستيني أودوغي لاعب توتنهام هوتسبير بالخطأ في مرمى فريقه وكان الخامس لليفربول، فأحدث هزة أرضية قوتها 1.35 درجة على مقياس ريختر، فيما أحدث هدف كودي جاكبو (الثالث للريدز) هزة أخرى بقوة 1.03 على مقياس ريختر.

يُذكر أن توتنهام كان المبادر لهز الشباك في تلك المباراة وذلك في الدقيقة الـ12 عن طريق دومينيك سولانكي، قبل أن يرد ليفربول بـ5 أهداف كاملة.

🏆 “Liverpool fans’ enthusiasm was literally powerful enough to move the Earth,” said Professor Ben Edwards, part of the team behind the study.

The most significant tremor registering 1.74 on the Richter scale was caused by Alexis Mac Allister's strike.

The second-largest… pic.twitter.com/yJ4cAxCCxe

— BFM89.9 (@BFMradio) May 3, 2025