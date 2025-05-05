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فرحة جماهير ليفربول بلقب البريميرليغ تتسبب بهزات أرضية

ليفربول ضمن التتويج بالدوري الإنجليزي بعد فوزه على توتنهام في الجولة الماضية (رويترز)
5/5/2025

تسببت احتفالات أنصار ليفربول بالأهداف التي سجلها لاعبو فريقهم في مرمى توتنهام بالجولة السابقة من الدوري الإنجليزي الممتاز بحدوث عدة هزات أرضية خفيفة.

وفاز ليفربول الأسبوع الماضي وبالتحديد يوم 27 أبريل/نيسان 2025 على توتنهام بنتيجة 5-1 ضمن الجولة 34 من البريميرليغ، وهي المباراة التي حسم فيها فريق المدرب الهولندي آرني سلوت اللقب رسميا.

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وأكدت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية أن تفاعل جماهير ليفربول مع الهدف الثاني الذي سجله فريقها في الدقيقة الـ24 بواسطة لاعبه الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر أحدث هزة أرضية بقوة 1.74 على مقياس ريختر.

وأوضحت أن هذه الدرجة أقل بقليل من 2 على مقياس ريختر، وهي الحد الأدنى لاعتبار أي هزة أرضية على أنها زلزال خفيف.

وكشفت البيانات التي رصدها علماء من جامعة ليفربول كانوا متواجدين في الملعب أثناء المباراة، أن ثاني نشاط اهتزازي للأرض حدث بالتزامن مع الهدف الرابع الذي سجله "الريدز" في مرمى توتنهام في الدقيقة الـ63.

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وكان ذلك الهدف من نصيب النجم المصري محمد صلاح هدّاف البريميرليغ، إذ سُجلت هزة أرضية بسبب تفاعل الجمهور معه بلغت قوتها 1.6 درجة على مقياس ريختر.

أما الهدف العكسي الذي سجله ديستيني أودوغي لاعب توتنهام هوتسبير بالخطأ في مرمى فريقه وكان الخامس لليفربول، فأحدث هزة أرضية قوتها 1.35 درجة على مقياس ريختر، فيما أحدث هدف كودي جاكبو (الثالث للريدز) هزة أخرى بقوة 1.03 على مقياس ريختر.

يُذكر أن توتنهام كان المبادر لهز الشباك في تلك المباراة وذلك في الدقيقة الـ12 عن طريق دومينيك سولانكي، قبل أن يرد ليفربول بـ5 أهداف كاملة.

وعلّقت فرناز كامرانزاد من قسم علوم الأرض والمحيطات والبيئة في جامعة ليفربول على هذه الظاهرة بالقول "من كان يظن أن مشجعي كرة القدم يمكنهم توليد طاقة زلزالية؟ هذه المباراة أظهرت لنا أن العلم حاضر في كل مكان حتى في خضم هدير الجماهير بعد تسجيل هدف في أنفيلد".

وأضافت "لقد سجلنا حدوث 6 هزات أرضية تتراوح قوتها بين 0.7 إلى 1.75 درجة على مقياس ريختر. في الحقيقة كانت هزات صغيرة وليست قوية بما يكفي ليشعر بها المتفرجون في المدرجات، لكنها كانت قوية بما يكفي لترك بصمة واضحة ودائمة في ملعب أنفيلد".

وتابعت "كل هتاف، كل احتفال، ترك أثرا تحت أقدامنا، بصمة زلزالية للفرح الجماعي، تُسجَّل في ذاكرة الأرض حتى بعد صافرة النهاية".

أما زميلها أنطوان سيبتييه فقال "كانت تجربة مثيرة تُظهر أن العلم يمكن أن يكون جذابا وسهل الوصول للجمهور. آمل أن يُلهم عملنا هذا جيلا جديدا من علماء الزلازل وأن يُسهم في تعزيز التقدير الواسع للعملية التعليمية".

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المصدر : سكاي نيوز

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