إبهار لامين جمال يرعب إنتر ميلان.. إنزاغي: إيقافه مستحيل

يبدو أن المستوى المبهر لنجم برشلونة لامين جمال في مباراة ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، يرعب فريق إنتر ميلان الذي أطلق تصريحات تحذر من خطورته قبل مباراة العودة على ملعب سان سيرو غدا الثلاثاء.

وأبهر اللاعب الموهوب جمال (17 عاما) الجماهير في ملعب مونتجويك بهدف رائع وأداء اتسم بالجرأة، وهذا ساعد برشلونة على المقاومة والعودة مرتين في النتيجة لضمان التعادل المثير 3-3 في مباراة الذهاب.

وأكد سيموني إنزاغي، مدرب إنتر ميلان، أن إستراتيجية الفريق الدفاعية ستركز أولا على مراقبة لامين جمال.

وقال إنزاغي في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: "الدفاع أمام جمال أمر صعب للغاية، يتعين علينا محاولة منعه من الحصول على الكرة، لكن إيقافه مستحيل في كرة القدم الحديثة".

وأضاف "سيراقَب رقابة مزدوجة، وعن كثب، وسنحاول توخي الحذر. مع ذلك، وكما ذكرت في مباراة الذهاب، بعد مشاهدته مباشرة، فهو موهبة هائلة في هذا السن، ويُشكل خطورة حقيقية.

وتابع المدرب: "في اللحظات الصعبة، يمررون له الكرة، وأعجبني سرعة بديهته. عندما يستلم الكرة، يعرف مُسبقا ما عليه فعله".

ودعا أليساندرو باستوني مدافع إنتر ميلان فريقه إلى بذل قصارى جهده للسيطرة على لامين جمال، وعبر قلب الدفاع (25 عاما)، والذي واجه جمال خلال بطولة أوروبا العام الماضي إذ فازت إسبانيا على إيطاليا 1-0، عن إعجابه بالتطور السريع للاعب الشاب.

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وقال باستوني: "واجهته بالفعل مع إسبانيا ولم يكن قد وصل إلى هذا المستوى بعد. أعجبت بالمستوى الذي وصل إليه، بالنسبة لعمره وقدرته على فعل أشياء لا تصدق داخل الملعب، أعتقد أنه من بين الأفضل في العالم الآن".

وأضاف: "سيتعين علينا أن نراقبه مرتين، وربما 3 مرات، كما فعلنا في بعض الأحيان في مباراة الذهاب، ولكن من دون مبالغة، وإلا فسنخلق الكثير من المساحات. برشلونة ليس جمال فقط".

وكانت مباراة الذهاب المثيرة، المليئة بالإثارة المبكرة والفوضى في الدقائق الأخيرة وإنجازات جمال التاريخية، بمثابة تمهيد لمباراة الإياب التي شبهها باستوني بـ"المباراة السابعة والحاسمة من نهائيات دوري السلة الأميركي للمحترفين".

وأردف باستوني: "حظوظ كلا الفريقين متساوية، وكل الاحتمالات واردة، وأعتقد أنها ستكون مباراة مشابهة لمباراة الذهاب، لذلك أنا سعيد لأننا سنلعب أمام جماهيرنا.

وتابع: "لا يسعني إلا أن أشعر بالفخر بما وصلنا إليه. نحن على بُعد مباراتين من الفوز بدوري أبطال أوروبا، هذا هو هدفنا، ونرغب حقا في ترك انطباع جيد، وإسعاد جماهيرنا. نحن على ثقة بأن جماهيرنا ستدعمنا بقوة في سان سيرو، فنحن نعيش من أجل لحظات مثل هذه".