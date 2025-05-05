إحصائية لإنتر ميلان ترعب برشلونة قبل مواجهة دوري أبطال أوروبا

يتسلح إنتر ميلان الإيطالي بإحصائية مثيرة تدعم حظوظه في تجاوز عقبة برشلونة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا غدا الثلاثاء.

وجعل إنتر ميلان من ملعب سان سيرو "حصنا منيعا" أمام الفرق الأوروبية الزائرة، إذ لم يخسر الفريق على أرضه في آخر 15 مباراة بدوري الأبطال وفق ما أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية.

ولم يتمكن أي فريق أوروبي من الفوز في سان سيرو منذ 2022، علما بأن آخر هزيمة "للنيراتزوري" على ملعبه في البطولة الأوروبية العريقة جاءت على يد بايرن ميونخ في السابع من سبتمبر/أيلول من العام المذكور، ضمن الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بهدفين من دون رد.

وشكّلت تلك الخسارة نقطة تحوّل للفريق الإيطالي على الصعيد الرياضي الأوروبي، إذ فاز بعدها إنتر على ملعبه في 12 مباراة وتعادل في 3 فقط.

وتؤكد هذه الأرقام بما لا يدع مجالا للشك على صلابة إنتر ميلان في معقله، وهو أمر يتوجب على برشلونة التعامل معه بصبر وهدوء شديدين مع القتال حتى آخر دقيقة إذا ما أراد افتكاك بطاقة العبور إلى النهائي، علما أن مباراة الذهاب بينهما انتهت بتعادل مثير 3-3.

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وبحسب الصحيفة ذاتها فإن إنتر ميلان سيعوّل كثيرا على الحضور الجماهيري الغفير على المدرجات، إلى جانب هجماته المرتدة "الفعالة" لحسم اللقاء في مباراة يُتوقع أن تكون مليئة بالتوقفات والصراعات البدنية.

وتاليا نتائج آخر 15 مباراة لإنتر ميلان على أرضه بدوري أبطال أوروبا: