موعد مباراة سان جيرمان ضد أرسنال بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي ضد أرسنال الإنجليزي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2024-2025، والقنوات الناقلة للبث الحي والمباشر لهذه المواجهة الحاسمة.

وتقام المباراة يوم الأربعاء الموافق السابع من مايو/أيار على ملعب "حديقة الأمراء" معقل سان جيرمان في العاصمة باريس.

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وتنطلق صافرة البداية عند الساعة 22:00 بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة والقاهرة.

القنوات الناقلة للبث الحي والمباشر لمباراة أرسنال ضد سان جيرمان بإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا هي:

beIN Sports HD 1 (تعليق حسن العيدروس)

beIN Sports HD 1 English

TRT Spor HD

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

انتهت مباراة الذهاب في ملعب أرسنال بفوز سان جيرمان 1-صفر، وذلك يصعب المهمة على الفريق الإنجليزي خارج ملعبه.

والتقى الفريقان في 8 مباريات سابقة، انتهت 4 منها بفوز أرسنال، و3 بالتعادل، ولم يفز سان جيرمان سوى في آخر مباراة جمعت الفريقين الأسبوع الماضي.

تأهل تاريخي لأرسنال على حساب ريال مدريد

تأهل أرسنال إلى نصف النهائي بانتصار تاريخي على ريال مدريد الإسباني، ذهابا وإيابا (3-صفر و2-1) ليتأهل بفوزه 5-1 في مجموع المباراتين.

وتأهل سان جيرمان لمواجهة أرسنال بفوزه على أستون فيلا الإنجليزي 5-4 في مجموعة المباراتين، إذ انتهت مباراة الذهاب بفوز سان جيرمان 3-1 وخسارته في العودة 2-3.

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ويسعى باريس سان جيرمان للوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ عام 2020.

ديمبلي يعود للتدريبات قبل مواجهة أرسنال

حصل باريس سان جيرمان على دفعة معنوية في الوقت المناسب قبل مباراة أرسنال بعد عودة المهاجم عثمان ديمبلي إلى التدريب بشكل كامل اليوم الاثنين.

وكان الدولي الفرنسي، الذي سجل الهدف الحاسم في فوز باريس سان جيرمان 1-صفر في مباراة الذهاب، مصدر قلق بعد تعرضه لإصابة عضلية أمام أرسنال.

ومع ذلك، شارك ديمبلي في حصة تدريبية مع الفريق في مقر تدريبات النادي، ومن المتوقع أن يكون متاحا لمباراة الأربعاء المقبل.