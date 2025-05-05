فليك مدرب برشلونة يلجأ لحل غريب لتعويض غياب بالدي أمام إنتر

وجد الألماني هانسي فليك مدرب برشلونة نفسه مجبرا على حل غريب من أجل تجاوز أزمة غياب أليخاندور بالدي عن موقعة إنتر ميلان الأوروبية.

ففي الوقت الذي كان فيه الجميع ببرشلونة يرون أن بالدي جاهز لخوض مواجهة إنتر يوم الثلاثاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، جاءت الأنباء السيئة التي تفيد باستبعاد اللاعب بنسبة 100% من تلك المباراة.

🚨❌ ¦ Balde tiene un alto riesgo de recaída, por lo que Hansi Flick ha decidido no contar con él. @mundodeportivo pic.twitter.com/NzP8eCvO6B — S P I D E R C U L E (@spidercule) May 4, 2025

وأكدت صحيفة "آس" الإسبانية أن فليك يفكّر حاليا في إشراك قلوب الدفاع الأربعة ضد إنتر ميلان في الخط الخلفي.

وأوضحت أن دفاع برشلونة في تلك المباراة سيتكون من إريك غارسيا، ورونالد أراوخو، وباو كوبارسي، وإنييغو مارتينيز، على أن يشغل الأخير مكان بالدي في مركز الظهير الأيسر.

وجاءت مشاركة جيرارد مارتن ضد بلد الوليد لمدة 90 دقيقة بوصفها إشارة إضافية على خطط فليك، الذي سيضع مارتينيز في الجهة اليسرى، تماما كما فعل ضد إنتر في مباراة الذهاب على ملعب مونتجويك التي انتهت بالتعادل الإيجابي 3-3.

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ومن المحتمل أن يدفع فليك بغارسيا في مركز الظهير الأيمن رغم خطورة المغامرة، فمنذ وصول الألماني إلى برشلونة أصبح اللاعب يشارك في عدة مراكز.

أما في قلب الدفاع، فمن المرجح الاعتماد على أراوخو وكوبارسي مع عدم استبعاد إمكانية مشاركة أندرياس كريستنسن بدلا من الأورغوياني خاصة بعد أدائه الجيد أمام بلد الوليد، كما تقول "آس".

وبدأت الشكوك تحوم حول جاهزية بالدي يوم الخميس الماضي، إذ كان من المتوقع عودته إلى التدريبات الجماعية، لكن شعوره بعدم الجاهزية حال دون إدراجه في قائمة مباراة بلد الوليد التي كان من المفترض أن يشارك فيها لبضع دقائق تمهيدا لمواجهة إنتر.

وتؤكد الصحيفة أن الطاقم الطبي لبرشلونة يركّز كامل جهوده على تجهيز اللاعب لخوض مواجهة الكلاسيكو ضد ريال مدريد والمقررة يوم الأحد القادم بقمة الجولة الـ35 من الدوري الإسباني.

وعلى الجهة المقابلة، تسود حالة من الارتياح أوساط برشلونة بشأن إمكانية مشاركة البولندي روبرت ليفاندوفسكي ضد إنتر.

🔵🔴 ÚLTIMA HORA | Informa @HelenaCondis ❌ Balde está prácticamente descartado para la vuelta de @ChampionsLeague 🏥 Su evolución no está siendo la esperada ✅ Lewandowski ha protagonizado una recuperación milagrosa y viajará a Milán 📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/2cKoYhM26t — El Partidazo de COPE (@partidazocope) May 4, 2025

وعاد ليفاندوفسكي إلى التدريبات الجماعية اليوم الأحد، لهذا من المحتمل أن يشارك لمدة تتراوح بين 25 و30 دقيقة على ملعب سان سيرو.

وتمكن المهاجم البولندي من العودة خلال أسبوعين فقط من تعرضه لإصابة في العضلة الخليفة للفخذ الأيسر أمام ريال مايوركا، ليصف الجهاز الطبي لبرشلونة ذلك بأنه "معجزة".