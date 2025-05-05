البرازيلي رافينيا: خطوة صغيرة أوقفت انضمامي لمنتخب إيطاليا

كشف النجم البرازيلي رافينيا، جناح برشلونة، أنه كان قريبا من تمثيل المنتخب الإيطالي قبل بطولة كأس أوروبا 2020. التي توج فيها "الآزوري" باللقب.

ويشارك رافينيا حاليا بشكل منتظم مع منتخب البرازيل بفضل تألقه هذا الموسم مع برشلونة، حيث يعيش معه أفضل مراحل مسيرته الكروية على الإطلاق.

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وقال رافينيا إنه تلقى دعوة رسمية من روبيرتو مانشيني مدرب المنتخب الإيطالي السابق للمشاركة في بطولة "يورو 2020″، التي أقيمت في العالم التالي بسبب جائحة كورونا، موضحا أن لدى والده جنسية إيطالية بجانب البرازيلية.

وأوضح أن الخطة التي عُرضت عليه كانت مبهرة، وأثارت إعجابه ودفعته للموافقة على الانضمام إلى المنتخب الإيطالي، لكن تأخر إنجاز جواز سفره الإيطالي حال دون ذلك.

وأضاف النجم البرازيلي في حديثه مع الصحفية إيزابيلا باغلياري "كنت قريبا من قبول الدعوة من المنتخب الإيطالي. كنت على وشك الذهاب إلى يورو 2020، التي فازوا بها، لكن لم يصل جواز السفر في الوقت المناسب".

وأكمل "في تلك الفترة، كان هناك تواصل مستمر من الجهاز الفني الإيطالي، وكان جورجينيو (لاعب إيطالي من أصول برازيلية) يتصل بي باستمرار".

وأقر رافينيا بأنه كان في داخله يتمسك بأمل بسيط لا يتجاوز 1% بالانضمام للمنتخب البرازيلي، مشيرا إلى أنه من حسن حظه فإن الجواز لم يصدر في الوقت المناسب، وهو ما مكنه من الانضمام لراقصي السامبا لأول مرة في عام 2021.

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يذكر أن منتخب إيطاليا توج بلقب يورو 2020 بعد الفوز على إنجلترا بركلات الترجيح في المباراة النهائية.

وخطف رافينيا الأضواء هذا الموسم مع برشلونة إذ سجل 31 هدفا في 52 مباراة بمختلف المسابقات، وبات من أبرز المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خلال عام 2025.

وجاء هذا التصريح من رافينيا قبل ساعات من المواجهة التي تجمع برشلونة مع مضيفه إنتر ميلان الإيطالي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما انتهت مواجهة الذهاب بتعادل مثير 3-3.

وخاض رافينيا 33 مباراة دولية مع المنتخب البرازيلي منذ أول استدعاء له في عهد المدرب السابق ليوناردو باتشي الشهير بـ"تيتي"، سجل فيها 11 هدفا.