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موعد مباراة برشلونة ضد إنتر بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

لامين جمال (يسار) تألق بشكل لافت في مباراة الإياب بين برشلونة وإنتر ميلان (غيتي)
4/5/2025-|آخر تحديث: 4/5/202511:04 م (توقيت مكة)

نستعرض موعد مباراة إنتر ميلان الإيطالي ضد برشلونة الإسباني في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2024-2025، والقنوات الناقلة للبث الحي والمباشر لهذه المواجهة.

وتقام المباراة الحاسمة يوم الثلاثاء الموافق السادس من مايو/أيار، في ملعب "سان سيرو" معقل إنتر ميلان.

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وتنطلق صافرة البداية عند الساعة 22:00 بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة والقاهرة.

ويدير المواجهة المرتقبة بين إنتر وبرشلونة طاقم تحكيم أيرلندي بقيادة سيمون مارسينياك، الذي أدار نهائي كأس العالم 2022 في قطر.

القنوات الناقلة للبث الحي والمباشر لمباراة برشلونة ضد إنتر ميلان بإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا هي:

  • beIN Sports HD 1 (تعليق حفيظ دراجي)
  • beIN Sports HD 1 English
  • TRT 1 HD

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

انتهت مباراة الذهاب بين برشلونة وإنتر ميلان بتعادل مثير 3-3 (غيتي)

ومن المتوقع أن تكون مواجهة نارية بين إنتر على ملعبه وجماهيره ضد برشلونة المدجج بالنجوم الصاعدين وعلى رأسهم لامين جمال، خاصة أن مباراة الذهاب الأسبوع الماضي انتهت بتعادل مثير 3-3.

وقد التقى الفريقان في 14 مباراة سابقة، انتهت 8 منها بفوز برشلونة، واثنتان بفوز إنتر، و5 مباريات بالتعادل.

تأهل صعب لبرشلونة وإنتر ميلان

تأهل برشلونة لنصف النهائي على حساب بوروسيا دورتموند الألماني، إذ فاز ذهابا 4-صفر وخسر في العودة 1-3، ليتأهل بفوزه 5-3 في مجموع المباراتين.

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وتأهل إنتر ميلان لمواجهة برشلونة بفوزه على بايرن ميونخ الألماني 3-3 في مجموعة المباراتين، إذ انتهت مباراة الذهاب بفوز إنتر 2-1 والعودة بالتعادل 2-2.

المصدر : الجزيرة

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