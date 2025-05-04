شاهد.. منتخب تونس يحقق فوزه الأول بكأس أمم أفريقيا للشباب

حقق منتخب تونس أول فوز له في بطولة أمم أفريقيا للشباب لكرة القدم تحت 20 عاما المقامة في مصر بعد تغلبه على كينيا 3-1 اليوم الأحد ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة.

وتستضيف مصر البطولة في الفترة من 27 أبريل/نيسان حتى 18 مايو/أيار الجاري.

ورفع منتخب تونس رصيده إلى 3 نقاط محتلا المركز الثالث في المجموعة الثانية خلف المنتخبين المغربي والنيجيري قبل مباراتهما في وقت لاحق اليوم.

تقدم منتخب كينيا بهدف في الدقيقة 38 أحرزه لورانس أوما مستغلا تمريرة من حسن باجه.

وأدرك منتخب تونس التعادل بهدف في الدقيقة 18 من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول أحرزه فارس بوسنينة من ركلة جزاء.

🇹🇳 المنتخب التونسي يعادل الكفة من علامة الجزاء عن طريق فارس بوسنينة#كأس_أمم_إفريقيا_تحت_20_عاماً#TotalEnergiesAFCONU20 pic.twitter.com/oJYgld09FX — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 4, 2025

ونجح البديل عمر بن علي في مضاعفة النتيجة بإحراز الهدف الثاني لتونس في الدقيقة 70.

وعزز منتخب تونس تقدمه بهدف ثالث في الدقيقة 85 أحرزه علاء الدين الدربالي بعد تمريرة من أنيس كردي.