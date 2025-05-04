مبابي يشعل الصراع على لقب هداف الليغا مع ليفاندوفسكي

سجل الفرنسي كيليان مبابي هدفين ليقود ريال مدريد للفوز على سيلتا فيغو 3-2 ويبقى على حظوظه في المنافسة على جائزة هداف الدوري مع لاعب برشلونة روبرت ليفاندوفسكي.

وتغلب ريال مدريد 3-2 على سيلتا فيغو في الجولة الـ34 من الليغا ليقلص الفارق بينه وبين منافسه المتصدر برشلونة إلى 4 نقاط.

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وافتتح أردا غولر باب التسجيل بهدف رائع، إلا أن "الفائز" الأكبر في هذه المباراة كان مبابي.

وأحرز الدولي الفرنسي الهدفين الأول والثالث لريال مدريد، في الدقيقتين 39 و48 ليرفع رصيده إلى 24 هدفا في الدوري الإسباني.

ومع تبقي 4 جولات على نهاية الدوري، لا يزال ليفاندوفسكي متصدرا لقائمة هدافي الدوري الإسباني، برصيد 25 هدفا.

واستغل الفرنسي إصابة ليفاندوفسكي لتقليص الفارق بوضوح ولإشعال الصراع على لقب "البتشيشي".

وما يميز ليفاندوفسكي هو تنوع التسجيل، حيث أحرز 14 هدفا بقدمه اليمنى، و6 باليسرى، و3 بالرأس، مما يعكس مرونته الهجومية.

في المقابل، سجل مبابي جميع أهدافه تقريبا بقدمه اليمنى، باستثناء هدف وحيد باليسرى، مما يبرز اعتماده على طريقة واحدة في التسجيل.

ويتفوق ليفاندوفسكي في الذكاء بالتحرك داخل منطقة جزاء الخصم، حيث وقع في مصيدة التسلل 16 مرة فقط، بينما عانى مبابي من ذلك 36 مرة، مما يدل على دقة تمركزه مقارنة بالنجم الفرنسي.

⏳La Liga top scorers as things stand: 🇵🇱 Robert Lewandowski — 25 goals

🇫🇷 Kylian Mbappé — 24 goals pic.twitter.com/xkljA9MgHS — Madrid Zone (@theMadridZone) May 4, 2025

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فيما يلي قائمة هدافي الدوري الإسباني لموسم 2024-2025 حتى الآن:

1-البولندي روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة): 25 هدفا

2-الفرنسي كيليان مبابي (ريال مدريد): 24 هدفا

3-الكرواتي أنتي بوديمير(أساسونا): 18 هدفا

4- البرازيلي رافينيا (برشلونة): 16 هدفا