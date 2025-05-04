هاري كين يفوز بلقب طال انتظاره ويقترب من رقم قياسي فريد

حقق هاري كين مهاجم منتخب إنجلترا لقبا لأول مرة في مسيرته اليوم الأحد في ثاني مواسمه مع بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم.

كما يبدو قائد إنجلترا في طريقه لأن يصبح أول لاعب في تاريخ المسابقة يفوز بجائزة الهداف في موسميه الأولين، وذلك بعدما حطم الرقم لقياسي للمسابقة بتسجيل 60 هدفا في أول 60 مباراة مع بايرن.

وبتعادل باير ليفركوزن 2-2 مع فرايبورغ اليوم الأحد، اتسع الفارق الذي يفصله خلف بايرن إلى 8 نقاط قبل مباراتين على نهاية الموسم. وكان بايرن قد تعادل 3-3 مع رازن بال شبورت لايبزيج أمس السبت.

وكان كين قد فاز بعدة ألقاب فردية إذ يعتبر على نطاق واسع أحد أعظم المهاجمين في جيله وهو الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا وثاني الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي الممتاز.

ورغم أنه سجل أكثر من 400 هدف طوال مسيرته على مستوى الأندية والمنتخبات، فإنه لم يفز بأي لقب جماعي، ما أثار حديثا بشأن "لعنة كين".

لكن هذا انتهى اليوم بفوز بايرن بالدوري للمرة 34 إجمالا والمرة 33 بالصيغة الحالية للمسابقة.

ولم يلعب كين في مباراة الأمس للإيقاف بعدما حصل على بطاقة صفراء خامسة الأسبوع الماضي وتابع اللقاء من المدرجات قبل أن يؤجل هدف سجله لايبزيغ في الدقائق الأخيرة احتفالات بايرن.

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وأمضى كين غالبية مسيرته الاحترافية في توتنهام هوتسبير حيث لعب في الفترة من 2009 حتى 2023 والتي تخللتها إعارات وذلك قبل انتقاله إلى بايرن مقابل 100 مليون يورو (114 مليون دولار) في صفقة قياسية على مستوى الدوري.

وفي إنجلترا، أخفق في الفوز بلقب مع توتنهام، وصيف بطل دوري أبطال أوروبا 2019 كما تأهل لنهائي بطولة أوروبا نسختي 2020 و2024.

وشد بعدها الرحال إلى بايرن، أكثر فرق ألمانيا فوزا بالدوري والمتوج بطلا لأوروبا 6 مرات على أمل تحقيق الألقاب.

لكن في موسمه الأول، فاز باير ليفركوزن بالثنائية المحلية دون خسارة لينهي هيمنة بايرن على الدوري والتي امتدت لمدة 11 موسما ليتجدد الحديث عن "لعنة" كين.

لكنه نجح أخيرا في تحقيق اللقب الذي طال انتظاره بعدما سجل 24 هدفا قبل مباراة الأمس ليظل بايرن في الصدارة غالبية الموسم.