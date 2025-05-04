الملاكم ألفاريز يهزم سكول ويستعيد لقب العالم بلا منازع

أعاد ساؤول "كانيلو" ألفاريز توحيد لقب الاتحاد الدولي للملاكمة لوزن فوق المتوسط ​​مع ألقابه من رابطة الملاكمة العالمية ومجلس الملاكمة العالمي ومنظمة الملاكمة العالمية بفوزه على وليام سكول بإجماع قرار الحكام اليوم الأحد.

وضرب ألفاريز موعدا مع بطل وزن الوسط ​​السابق تيرنس كروفورد لخوض نزال في سبتمبر/أيلول القادم.

لم يتمكن الكوبي سكول، الذي كان يتفوق على ألفاريز في الطول وطول الذراع، من التصدي لهجمات الملاكم المكسيكي المنتظمة وضرباته الفعالة على الجسد ليتكبد أول خسارة في مسيرته الاحترافية في الملاكمة.

ومنح الحكام الثلاثة ألفاريز الفوز بنتيجة 115-113 و116-112 و119-109.

وقال ألفاريز في مقابلة بعد النزال "بالنسبة لي، كانت مباراة مملة. لم يكن (سكول) يسعى للفوز، بل يحاول البقاء على قيد الحياة فحسب. أكره هذا النوع من النزالات".

وأصبح ألفاريز، الذي جُرد من لقب الاتحاد الدولي للملاكمة العام الماضي بعد اختياره النزال أمام إدغار بيرلانغا بدلا من سكول، الآن بطلا بلا منازع للمرة الثانية في وزن 168 رطلا.

وعبر ألفاريز (34 عاما) عن تطلعه للعودة إلى الحلبة لمواجهة كروفورد الذي لم يُهزم قط.

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وقال: "كروفورد من أفضل الملاكمين وأستمتع بمواجهة هذا النوع. إنه لمن دواعي سروري".

وأشار الأميركي كروفورد، الذي أصبح بطل وزن الوسط بلا منازع بفوزه بالضربة القاضية على إيرول سبنس جونيور عام 2023، إلى استعداده لمواجهة ألفاريز في نزالهما المرتقب.

وقال كروفورد "سأُظهر للعالم معنى العظمة في سبتمبر (أيلول)".