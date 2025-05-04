بايرن ميونخ يتوج بطلا للدوري الألماني من دون أن يلعب

حقق بايرن ميونخ لقبه الـ34 في الدوري الألماني لكرة القدم، اليوم الأحد، من دون حتى أن يلعب، بعد تعادله منافسه على اللقب باير ليفركوزن 2-2 أمام مضيفه فرايبورغ، ليبتعد متصدر الترتيب بفارق لا يمكن تعويضه مع تبقى مباراتين على نهاية الموسم.

وكان ليفركوزن يحتاج للفوز اليوم للحفاظ على آماله في التتويج باللقب للمرة الثانية تواليا بعد تعادل بايرن 3-3 أمام لايبزيغ أمس السبت.

وارتفع رصيد ليفركوزن بطل الموسم الماضي إلى 68 نقطة، مقابل 76 نقطة لبايرن الذي عزز رقمه القياسي في التتويج باللقب إلى 34 مرة منذ انطلاق المسابقة عام 1963.