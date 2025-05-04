تقارير: مقتل أحد مشجعي أتلانتا طعنا في اشتباكات مع جمهور إنتر

قالت وسائل إعلام إيطالية -اليوم الأحد- إن أحد مشجعي أتلانتا لقي حتفه طعنا خلال اشتباكات مع مشجعي إنتر ميلان على هامش مباراة في الدوري الإيطالي لكرة القدم في مدينة بيرجامو الواقعة شمال البلاد.

وتتجدد بهذا مشاهد العنف بين مشجعي كرة القدم في إيطاليا، حيث أصيب 13 من قوات الأمن الشهر الماضي خلال اشتباكات بين مشجعي روما ولاتسيو قبل مباراة قمة روما.

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وقالت صحيفتا (لاريبوبليكا) و(لاغازيتا ديلو سبورت) إن مشادة وقعت بين مشجعي الفريقين بالقرب من ملعب أتلانتا مساء السبت، مما أفضى إلى أعمال عنف وتعرض المشجع البالغ عمره 26 عاما للطعن في الظهر.

ولم يصدر تأكيد من شرطة بيرجامو حيث يقع نادي أتلانتا.

وأفادت وسائل إعلام باعتقال مشتبه به في أواخر سنوات المراهقة، والعثور على سكين بالقرب من الجثة. وهرعت فرق الطوارئ، لكنها لم تتمكن من إنقاذ حياته.