ماركا تكشف موعد رحيل أنشيلوتي وتعيين ألونسو مدربا لريال مدريد

كشفت تقارير إسبانية عن تطورات جديدة تتعلق بمستقبل الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد في وقت بدأ فيه العد التنازلي لوصول تشابي ألونسو لخلافته في منصب المدير الفني للنادي الملكي.

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن أنشيلوتي يستعد لإعلان رحيله عن ريال مدريد في الأسبوع الأخير من شهر مايو/أيار الجاري.

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وأضافت أنه وبالتزامن مع ذلك سيتولى أنشيلوتي (65 عاما) تدريب منتخب البرازيل، خاصة وأن الاتفاق بين المدرب الإيطالي ومسؤولي الاتحاد البرازيلي لكرة القدم قد تم بالفعل، ويتبقى فقط الإعلان الرسمي.

Carlo Ancelotti akan mengumumkan bahwa ia akan meninggalkan Real Madrid menjelang berakhirnya LaLiga Xabi Alonso kemudian akan mengumumkan keputusannya. 📰 @marca Di ruang ganti Real Madrid mereka YAKIN bahwa Xabi Alonso akan menjadi pelatih baru mereka. 📰 @diarioas pic.twitter.com/vRBCt5OJGY — @ini.madrid (@inimadridd) May 4, 2025

وفي الوقت نفسه أكدت الصحيفة أن ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز سيعلن عن تولي ألونسو المدرب الحالي لباير ليفركوزن الألماني، تدريب النادي الملكي خلفا لأنشيلوتي.

يأتي ذلك بالتزامن مع معلومات نشرتها مواطنتها "آس" تفيد بأن غرفة الملابس في ريال مدريد مستعدة منذ فترة بالفعل لقدوم ألونسو الذي بات "أمرا واقعا" على اعتبار أن اسمه يُتداول كثيرا في أروقة فالديبيباس وهو مركز التدريبات الخاص بالنادي الملكي.

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وقالت الصحيفة "كل الطرق تؤدي إلى تشابي ألونسو على الأقل داخل ريال مدريد، فهو المرشح الأول منذ مدة طويلة لخلافة أنشيلوتي، والحديث عنه لم يعد يُثير الدهشة داخل النادي خاصة بعد أن أصبح معروفا لدى الجميع داخل النادي أن أنشيلوتي توصّل لاتفاق مبدئي وليس عقدا موقّعا مع البرازيل".

🚨 Carlo Ancelotti is set to announce he will leave Real Madrid. Xabi Alonso will then confirm his decision to join Real Madrid. (Source: @marca) pic.twitter.com/92CPzB4wST — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) May 4, 2025

وأشارت "آس" إلى أن الاتفاق بين أنشيلوتي والبرازيلي قد ينهار لأسباب مالية، لكن ذلك لن يغيّر شيئا في خطط ريال مدريد المتعلقة بالجهاز الفني.

ولا تزال هناك بعض التفاصيل التي ستناقشها إدارة ريال مدريد مع ألونسو أبرزها المشاركة في كأس العالم للأندية، حيث يفضّل بيريز منح هذه المهمة لسنتياغو سولاري كمدرب مؤقت للنادي الملكي.

🚨 Real Madrid and Xabi Alonso have reached an agreement: – Carlo Ancelotti will leave on May 25th.

– Santiago Solari will immediately take over as interim coach, and manage the team during Club World Cup.

– Xabi Alonso will take over to start 2025/26 pre-season.@relevo pic.twitter.com/je0pSj8Lml — Madrid Zone (@theMadridZone) April 29, 2025

أما ما دون ذلك فيعمل ريال مدريد على تثبيت ألونسو كمدرب الفريق بدءا من موسم 2025-2026، حيث أصبح واضحا داخل غرفة الملابس أن المدرب القادم سيكون تشابي، حيث سُمعت عبارات في مركز التدريبات مثل "ننتظر لنرى كيف سيكون الموسم المقبل مع تشابي ألونسو".

وباتت الأمور تسير في اتجاه ألونسو منذ إقصاء ريال مدريد أمام أرسنال في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ورجحت كفته أكثر بعد خسارة النادي الملكي أمام الغريم برشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا.

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وتسود القناعة حول مستقبل ألونسو مع الريال ليس في إسبانيا فقط بل في ألمانيا أيضا، حيث لم يعارض باير ليفركوزن على الإطلاق مغادرة مدربه الناجح الذي قاده الموسم الماضي للتتويج بالثنائية المحلية (الدوري والكأس 2023-2024).

فقبل أسبوع، قال فرناندو كارو الرئيس التنفيذي لباير ليفركوزن "لدينا اتفاق شرفي بيننا، إذا جاء نادٍ من الأندية التي لعب لها تشابي سنفتح باب التفاوض ولن نُعيق خروجه".

ويبدو إن إدارة ليفركوزن باتت تقبل الأمر الواقع بمغادرة ألونسو، بل أكثر من ذلك حيث تعتبر أنه رحل بالفعل وبدأت بالبحث عن بدائل وفي مقدمتهم إيمانول ألغواسيل الذي يغادر بدوره منصبه كمدرب لريال سوسيداد نهاية الموسم الحالي.