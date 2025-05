ماركا تكشف موعد رحيل أنشيلوتي وتعيين ألونسو مدربا لريال مدريد

كشفت تقارير إسبانية عن تطورات جديدة تتعلق بمستقبل الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد في وقت بدأ فيه العد التنازلي لوصول تشابي ألونسو لخلافته في منصب المدير الفني للنادي الملكي.

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن أنشيلوتي يستعد لإعلان رحيله عن ريال مدريد في الأسبوع الأخير من شهر مايو/أيار الجاري.

وأضافت أنه وبالتزامن مع ذلك سيتولى أنشيلوتي (65 عاما) تدريب منتخب البرازيل، خاصة وأن الاتفاق بين المدرب الإيطالي ومسؤولي الاتحاد البرازيلي لكرة القدم قد تم بالفعل، ويتبقى فقط الإعلان الرسمي.

وفي الوقت نفسه أكدت الصحيفة أن ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز سيعلن عن تولي ألونسو المدرب الحالي لباير ليفركوزن الألماني، تدريب النادي الملكي خلفا لأنشيلوتي.

يأتي ذلك بالتزامن مع معلومات نشرتها مواطنتها "آس" تفيد بأن غرفة الملابس في ريال مدريد مستعدة منذ فترة بالفعل لقدوم ألونسو الذي بات "أمرا واقعا" على اعتبار أن اسمه يُتداول كثيرا في أروقة فالديبيباس وهو مركز التدريبات الخاص بالنادي الملكي.

وقالت الصحيفة "كل الطرق تؤدي إلى تشابي ألونسو على الأقل داخل ريال مدريد، فهو المرشح الأول منذ مدة طويلة لخلافة أنشيلوتي، والحديث عنه لم يعد يُثير الدهشة داخل النادي خاصة بعد أن أصبح معروفا لدى الجميع داخل النادي أن أنشيلوتي توصّل لاتفاق مبدئي وليس عقدا موقّعا مع البرازيل".

وأشارت "آس" إلى أن الاتفاق بين أنشيلوتي والبرازيلي قد ينهار لأسباب مالية، لكن ذلك لن يغيّر شيئا في خطط ريال مدريد المتعلقة بالجهاز الفني.

ولا تزال هناك بعض التفاصيل التي ستناقشها إدارة ريال مدريد مع ألونسو أبرزها المشاركة في كأس العالم للأندية، حيث يفضّل بيريز منح هذه المهمة لسنتياغو سولاري كمدرب مؤقت للنادي الملكي.

