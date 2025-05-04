قصة غريبة لقائد أول فوز لسيلتا فيغو على ريال مدريد

ذاق سيلتا فيغو حلاوة طعم الفوز على ريال مدريد للمرة الأولى في تاريخه في أربعينيات القرن الماضي، وذلك بفضل مهاجم فذ موهوب يُدعى خوان ديل بينو.

وتحت عنوان "ديل بينو.. في الصحة والمرض"، استعرضت صحيفة "ماركا" الإسبانية قصة المهاجم الذي أهدى سيلتا فيغو أول فوز في تاريخه على ملعب تشامارتين المعقل القديم للنادي الملكي.

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وقاد ديل بينو سيلتا فيغو لانتصار تاريخي على ريال مدريد بنتيجة 3-2 في المباراة التي جرت يوم 22 مارس/آذار 1942 في الجولة الـ24 من موسم 1941-1942، حيث سجل الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 47 و71.

—No, señor. Hemos preguntado por el delantero centro, por Del Pino. —Servidor. ¿Qué desea? —Debe haber un error, pero… ¿Es usted Juan del Pino? —Desde que nací, sí, señor. —Pues… 🤯🔙 La sorprendente historia del bigoleador del Celta en su primera victoria en Chamartín… pic.twitter.com/YNS2SkMPz5 — MARCA (@marca) May 4, 2025

قبلها كان ديل بينو قد سجل 19 هدفا في الليغا منها سوبر هاتريك (4 أهداف) في مرمى أليكانتي وهاتريك (3 أهداف) في مرمى ريال سوسيداد، مما دفع الصحيفة إلى تسليط الضوء عليه باعتباره واحدا من أبرز نجوم ذلك الموسم.

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في تلك الفترة لم تكن وسائل الإعلام بالتقدم التي عليه الآن، حيث ذهب مراسل "ماركا" إلى الفندق لمقابلة ديل بينو وفي ذهنه صورة واضحة عن اللاعب "رجل ذو شعر أسود كثيف وشارب".

وجاء في التقرير المنشور يوم 10 مارس/آذار 1942، أي قبل أيام من مواجهة سيلتا فيغو وريال مدريد، "كنا ننتظره (ديل بينو) في بهو الفندق ثم اقترب منا شاب طويل القامة قوي البنية، وسألنا إن كنا نبحث عن أحد"، بعدها دار الحوار التالي:

– لا يا سيدي، نحن نبحث عن المهاجم ديل بينو.

– أنا هو. ماذا تريدون؟

– لا بد أن هناك خطأ، هل أنت خوان ديل بينو فعلا؟

– نعم يا سيدي.

– ولكن؟!

– طبعا أنتم لم تروني منذ العام الماضي، ذلك الشخص الذي يظهر في الصور الآن؟ دعني أشرح لك، فقد طرأ عليّ تحول غريب. كنتم تعرفونني بشعر أسود كثيف وشارب، ولكن قبل 3 أشهر أصبت بصدمة قوية تلتها مشكلة في الفم أثرت على دمي فتساقط شعري وحاجباي وشاربي. والآن كما ترى بدأ ينمو لي شعر أبيض خفيف.

– يا إلهي! نأسف لما حصل لك.

– وماذا بيدنا أن نفعل؟

وانضم ديل بينو إلى سيلتا فيغو عام 1940 برفقة 3 لاعبين من تينيريفي، وهم سابينا وموندو وفيكتوريرو جميعهم لعبوا تحت قيادة المدرب خواكين كاردينيس.

🇮🇨 Juan del Pino, le buteur canarien au destin romanesque :

⚽️ Triplés, métamorphose physique, record à Sabadell

❌ Privé de sélection par une mystérieuse maladie

📖 Une vie de football, de Vigo à Córdoba… avant de s’éteindre loin, au Venezuela#Celta #Sabadell #HistoriaLiga pic.twitter.com/MOb76fMrTr — Foot Espagnol (@FootEspagnolOrg) May 4, 2025

وبدأ ديل بينو مسيرته الكروية مع فريق "برايس" الذي تأسس عام 1936 على يد أنخل أروتشا، بعد دمج فريقي كتالونيا وسالامانكا.

حينها كان مهاجما طويل القامة يزيد طوله عن 1.8 متر ويجيد ألعاب الهواء، ليحظى اسمه بانتشار واسع، ثم تلقى عروضا من ريال مدريد وأفياسيون وأوفييدو، لكنه فضل الانتقال إلى سيلتا فيغو ليبقى قريبا من عائلته وأصدقائه.

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وبعد شفائه من المرض عاد له شعره، وفي تلك الفترة حافظ على غريزته التهديفية، إذ سجل 12 و22 و15 هدفا على التوالي في مواسمه الثلاثة التي قضاها مع سيلتا فيغو.

وأنهى ديل بينو مسيرته الاحترافية مع نادي قرطبة المنافس في الدرجة الثانية، بعدها اختفى عن الأضواء حتى وفاته في مايو/أيار 1989.

ولم يتحقق حلم ديل بينو باللعب لمنتخب إسبانيا رغم أنه كان قريبا من ذلك، فقد تم استدعاؤه في أبريل/نيسان 1942 لمواجهتي ألمانيا وإيطاليا الوديتين من قبل المدرب إدواردو تويس، لكنه أُصيب بمرض غريب أدى لاستبعاده من القائمة، ولم يُستدعَ بعدها نهائيا رغم موهبته التهديفية الفذة.