فليك يحسم مركز حراسة برشلونة بين شتيغن وتشيزني أمام إنتر والريال

أغلق الألماني هانسي فليك مدرب برشلونة الباب أمام الاجتهادات الصحفية في ما يتعلق بمركز حراسة المرمى في النادي الكتالوني خلال الفترة القادمة.

ويستعد برشلونة لخوض مباراتين قويتين للغاية ستلعبان دورا بارزا في رسم ملامح الموسم الكروي للنادي الكتالوني الذي يسعى لتكرار إنجاز الثلاثية التاريخية.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 قصة غريبة لقائد أول فوز لسيلتا فيغو على ريال مدريد list 2 of 2 برشلونة ملك الريمونتادا في كل البطولات هذا الموسم end of list

ويحل برشلونة ضيفا على إنتر ميلان -الثلاثاء المقبل- في إياب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا على ملعب سان سيرو بعد التعادل ذهابا 3-3، وبعدها بأيام -وتحديدا الأحد المقبل- يستقبل غريمه ريال مدريد على ملعب مونتجويك الأولمبي في قمة الجولة الـ35 من الدوري الإسباني.

وانهالت الأسئلة على فليك حول مستقبل مركز حراسة المرمى بعد فوز برشلونة على بلد الوليد في المباراة التي جرت أمس لحساب الجولة الـ34 من الليغا، والتي شارك فيها الألماني مارك أندري تير شتيغن للمرة الأولى منذ 8 أشهر، بينما جلس البولندي فوتشيك تشيزني على مقاعد البدلاء.

🚨 Hansi Flick: “Szczesny will play in the Champions League vs Inter and then also against Real Madrid. It’s decided”. “I’m glad to have Ter Stegen back available”. pic.twitter.com/PUqeUkrNMp — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 3, 2025

إعلان

وأجاب فليك بشكل واضح "تشيزني سيكون الحارس الأساسي أمام إنتر ميلان في دوري الأبطال، وضد ريال مدريد في الليغا".

وأشاد فليك بالأداء الكبير الذي قدّمه تير شتيغن أمام بلد الوليد، وقال إن "الهدف الذي تلقاه يعتبر سوء حظ ليس إلا، وفي الشوط الثاني أظهر لنا مدى جودته. كان ممتازا، أنا سعيد بعودته".

Malgré le retour de Ter Stegen 🇩🇪, Wojciech Szczesny 🇵🇱 "𝗦𝗘𝗥𝗔 𝗟𝗘 𝗧𝗜𝗧𝗨𝗟𝗔𝗜𝗥𝗘 𝗙𝗔𝗖𝗘 𝗔̀ 𝗟’𝗜𝗡𝗧𝗘𝗥 𝗠𝗜𝗟𝗔𝗡 𝗘𝗧 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗟𝗘 𝗖𝗟𝗔𝗦𝗜𝗖𝗢" la semaine prochaine. 🧤💙❤️ 🎙️ Hansi Flick en conférence de presse pic.twitter.com/gucXpKKQsl — Actu Foot (@ActuFoot_) May 3, 2025

وعاد تير شتيغن (33 عاما) لحراسة مرمى برشلونة ضد بلد الوليد بعد غياب استمر 223 يوما وبالتحديد منذ إصابته بتمزق في وتر الرضفة بركبته اليمنى يوم 22 سبتمبر/أيلول 2024 في الجولة السادسة من الليغا أمام فياريال، ليخضع لعملية جراحية.

وخاض تير شتيغن أمس مباراته الثامنة مع برشلونة هذا الموسم بكل البطولات (7 في الدوري الإسباني ومباراة بدوري الأبطال) اهتزت فيها شباكه 8 مرات في حين خرج بشباك نظيفة من مباراة واحدة.

وبعد إصابة تير شتيغن تعاقد برشلونة مع تشيزني (35 عاما) الذي لعب مع الفريق 27 مباراة بجميع البطولات استقبلت فيها شباكه 29 هدفا في حين خرج بشباك نظيفة من 13 مباراة، وفق أرقام موقع ترانسفير ماركت الشهير.