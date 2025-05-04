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فليك يحسم مركز حراسة برشلونة بين شتيغن وتشيزني أمام إنتر والريال

كومبو يجمع حارسي برشلونة szczesny و ter Stegen
الحارس تشيزني (يمين) تألق مع برشلونة خلال فترة غياب شتيغن ( وكالات)
4/5/2025

أغلق الألماني هانسي فليك مدرب برشلونة الباب أمام الاجتهادات الصحفية في ما يتعلق بمركز حراسة المرمى في النادي الكتالوني خلال الفترة القادمة.

ويستعد برشلونة لخوض مباراتين قويتين للغاية ستلعبان دورا بارزا في رسم ملامح الموسم الكروي للنادي الكتالوني الذي يسعى لتكرار إنجاز الثلاثية التاريخية.

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ويحل برشلونة ضيفا على إنتر ميلان -الثلاثاء المقبل- في إياب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا على ملعب سان سيرو بعد التعادل ذهابا 3-3، وبعدها بأيام -وتحديدا الأحد المقبل- يستقبل غريمه ريال مدريد على ملعب مونتجويك الأولمبي في قمة الجولة الـ35 من الدوري الإسباني.

وانهالت الأسئلة على فليك حول مستقبل مركز حراسة المرمى بعد فوز برشلونة على بلد الوليد في المباراة التي جرت أمس لحساب الجولة الـ34 من الليغا، والتي شارك فيها الألماني مارك أندري تير شتيغن للمرة الأولى منذ 8 أشهر، بينما جلس البولندي فوتشيك تشيزني على مقاعد البدلاء.

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وأجاب فليك بشكل واضح "تشيزني سيكون الحارس الأساسي أمام إنتر ميلان في دوري الأبطال، وضد ريال مدريد في الليغا".

وأشاد فليك بالأداء الكبير الذي قدّمه تير شتيغن أمام بلد الوليد، وقال إن "الهدف الذي تلقاه يعتبر سوء حظ ليس إلا، وفي الشوط الثاني أظهر لنا مدى جودته. كان ممتازا، أنا سعيد بعودته".

وعاد تير شتيغن (33 عاما) لحراسة مرمى برشلونة ضد بلد الوليد بعد غياب استمر 223 يوما وبالتحديد منذ إصابته بتمزق في وتر الرضفة بركبته اليمنى يوم 22 سبتمبر/أيلول 2024 في الجولة السادسة من الليغا أمام فياريال، ليخضع لعملية جراحية.

وخاض تير شتيغن أمس مباراته الثامنة مع برشلونة هذا الموسم بكل البطولات (7 في الدوري الإسباني ومباراة بدوري الأبطال) اهتزت فيها شباكه 8 مرات في حين خرج بشباك نظيفة من مباراة واحدة.

وبعد إصابة تير شتيغن تعاقد برشلونة مع تشيزني (35 عاما) الذي لعب مع الفريق 27 مباراة بجميع البطولات استقبلت فيها شباكه 29 هدفا في حين خرج بشباك نظيفة من 13 مباراة، وفق أرقام موقع ترانسفير ماركت الشهير.

المصدر : مواقع إلكترونية

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