فليك يحسم مركز حراسة برشلونة بين شتيغن وتشيزني أمام إنتر والريال

أغلق الألماني هانسي فليك مدرب برشلونة الباب أمام الاجتهادات الصحفية في ما يتعلق بمركز حراسة المرمى في النادي الكتالوني خلال الفترة القادمة.

ويستعد برشلونة لخوض مباراتين قويتين للغاية ستلعبان دورا بارزا في رسم ملامح الموسم الكروي للنادي الكتالوني الذي يسعى لتكرار إنجاز الثلاثية التاريخية.

ويحل برشلونة ضيفا على إنتر ميلان -الثلاثاء المقبل- في إياب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا على ملعب سان سيرو بعد التعادل ذهابا 3-3، وبعدها بأيام -وتحديدا الأحد المقبل- يستقبل غريمه ريال مدريد على ملعب مونتجويك الأولمبي في قمة الجولة الـ35 من الدوري الإسباني.

وانهالت الأسئلة على فليك حول مستقبل مركز حراسة المرمى بعد فوز برشلونة على بلد الوليد في المباراة التي جرت أمس لحساب الجولة الـ34 من الليغا، والتي شارك فيها الألماني مارك أندري تير شتيغن للمرة الأولى منذ 8 أشهر، بينما جلس البولندي فوتشيك تشيزني على مقاعد البدلاء.

🚨 Hansi Flick: “Szczesny will play in the Champions League vs Inter and then also against Real Madrid. It’s decided”.

“I’m glad to have Ter Stegen back available”. pic.twitter.com/PUqeUkrNMp

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 3, 2025