شاهد.. فاردي يطلق صافرة إيقاف مباراة بعد إصابة الحكم

شهدت مباراة ليستر سيتي وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم حادثة طريفة بطلها الدولي الإنجليزي جيمي فاردي نجم الثعالب.

وتغلّب ليستر سيتي أمس السبت على ضيفه ساوثهامبتون بنتيجة 2-0 سجلهما فاردي وجورن أيو في الدقيقتين الـ17 والـ44 من المباراة التي جرت على ملعب كينغ باور لحساب الجولة الـ35 من البريميرليغ.

وفي الدقيقة الـ22 من هذه المباراة سقط حكم الساحة ديفيد ويب على الأرض ممسكا بوجهه بعد اصطدامه بأيو، ليتوقف اللعب لمدة 12 دقيقة لإتاحة الفرصة للحكم لتلقي العلاج.

المشهد الغريب كان أن من أوقف اللعب ليس ويب، بل فاردي الذي قرر التدخل سريعا، فرفع ذراع الحكم مستغلا سقوطه على الأرض ونفخ في الصفارة، في لقطة لاقت انتشارا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

بعدها انسحب فاردي من المشهد، في حين ركض المسعفون إلى الحكم وأجروا له فحوصات أولية من أجل التأكد من عدم إصابته بارتجاج في المخ، وفق ما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وتم إحضار نقالة من أجل حمل الحكم إلى خارج الملعب، لكن من حسن الحظ فإن ويب تمكن من الوقوف بمساعدة من الطاقم الطبي، ثم توجه إلى النفق المؤدي إلى غرف الملابس لإجراء المزيد من الفحوصات.

وفي هذه الأثناء، انتظر لاعبو الفريقين على أرض الملعب من أجل استئناف المباراة، وهو ما تم في النهاية بعد الاستعاضة عن ويب بالحكم الرابع سام بارات، في حين تولى فيل شارب مندوب الحكام دور الحكم الرابع بدلا من بارات.

يذكر أن الحكم ديفيد ويب كان يقود أولى مبارياته على الإطلاق في الدوري الإنجليزي الممتاز، وفق الصحيفة ذاتها.

Referee David Webb’s Premier League debut lasted just 22 minutes as he was forced to leave the field during the first half of the clash between Leicester City and Southampton at King Power Stadium.

Webb, who has been a referee since the age of 20 and has officiated in the… https://t.co/ihQxlmQ0sI pic.twitter.com/k0IJis85kw

— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) May 3, 2025