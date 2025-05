برشلونة ملك الريمونتادا في كل البطولات هذا الموسم

يبدو أن لاعبي برشلونة باتوا متمرسين في قلب ظروف المباريات لصالحهم هذا الموسم بعد التأخر بالنتيجة وآخرها أمام بلد الوليد بالدوري الإسباني، حيث حقق الفريق ريمونتادا جديدة.

وقلب برشلونة أمس تأخره بهدف أمام بلد الوليد إلى فوز بنتيجة 2-1 في المباراة التي جرت على ملعب نيوفو جوسي زورييلا لحساب الجولة الـ34 من الليغا.

ويعيش أنصار برشلونة في الآونة الأخيرة أسابيع عصيبة بسبب ظاهرة التأخر في النتيجة والتي تكررت في خمس من آخر 6 مباريات بجميع البطولات وفق ما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

ووجد برشلونة نفسه متأخرا بالنتيجة أمام بلد الوليد بهدف مبكر ليضطر إلى بذل مجهود أكبر من أجل قلب الأمور لصالحه، حيث وصفت الصحيفة حال الفريق الكتالوني بأنه "اعتاد السباحة عكس التيار".

وبدأت هذه السلسلة "المقلقة" منذ مواجهة بوروسيا دورتموند في إياب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في 15 أبريل/نيسان الماضي، حيث تقدّم الفريق الألماني بهدفين عن طريق سيرهو غيراسي في حين لم يتمكن برشلونة سوى من تسجيل هدف وحيد وانتهت تلك المباراة بخسارة البلوغرانا 1-3 بهاتريك غيراسي.

وتكرر السيناريو أمام سيلتا فيغو في المباراة التي جرت على ملعب مونتجويك بالجولة الـ32 من الليغا، وفيها افتتح فيران توريس النتيجة للبلوغرانا لكن بورخا إيغليسياس سجل ثلاثية صادمة حتى الدقيقة الـ62، ومع ذلك عدّل برشلونة مساره ونجح في خطف فوز مثير بنتيجة 4-3.

ولم يكن هناك مجال للمفاجآت في مباراة برشلونة ومايوركا (الجولة الـ33 من الليغا) إذ انتصر الفريق الكتالوني بنتيجة 1-0.

وفي نهائي كأس الملك لم يحافظ برشلونة على تقدمه أمام غريمه ريال مدريد بهدف بيدري، فاستقبلت شباكه هدفين من الثنائي الفرنسي كيليان مبابي وأوريلين تشواميني ليضطر البلوغرانا إلى القتال مجددا ونجح مرة أخرى في تعديل النتيجة عن طريق توريس قبل أن يمنحه جول كوندي هدف التتويج في الأشواط الإضافية.

