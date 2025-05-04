أليسون بيكر حارس ليفربول يسترجع التفاصيل المؤلمة لوفاة والده غرقا

كشف البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول عن تفاصيل مؤثرة تتعلق بوفاة والده في ذروة انتشار جائحة فيروس كورونا.

وتوفي والد أليسون -واسمه خوسيه أغوستينو بيكر- في فبراير/شباط 2021 عن عمر يناهز 57 عاما، حيث عثرت الشرطة البرازيلية على جثته في إحدى البحيرات العائدة لملكية العائلة إثر غرقه فيها بالقرب من منزل يقضي فيه عطلته بجنوب البرازيل.

Pai de Alisson e Muriel é encontrado morto após desaparecer em barragem https://t.co/12CI9tJCHq pic.twitter.com/ww4YRW64dc — ge (@geglobo) February 25, 2021

وقال أليسون في مقابلة تلفزيونية "عندما تلقيت خبر وفاة والدي كنت بعيدا عن وطني البرازيل، توفي في ذروة موسم 2020-2021، وكان رحيله مفاجئا وصادما".

وأضاف "حينها شعرت وكأن الأرض قد انشقت من تحت قدمي، يورغن كلوب (مدرب ليفربول السابق) منحني الوقت اللازم لتجاوز ألمي ومعاناتي، القليل من المدربين كانوا يتصرفون بهذه الإنسانية".

💔🥺 Ufff, DURÍSIMO relato de Alisson Becker, arquero de Liverpool, sobre el día que se enteró de la muerte de su papá, en plena pandemia: “Cuando recibí la noticia de que mi padre había fallecido, yo estaba a un océano de distancia de casa. En Liverpool, en plena temporada… pic.twitter.com/EfpUFlieks — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) May 2, 2025

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ولم يتمكن أليسون بيكر من السفر إلى البرازيل وإلقاء نظرة الوداع على والده وحضور جنازته بسبب القيود التي فرضتها الكثير من دول العالم أثناء الجائحة، حيث كان تلزم المسافرين بالحجر الصحي لمدة أسبوعين على الأقل.

وعن ذلك قال أليسون "أرسل راي هوغان (المدير الإداري لليفربول في ذلك الوقت) لي رسالة نصية يخبرني فيها أن اللاعبين اتفقوا على دفع تكلفة رحلة خاصة لي كي أتمكن من حضور الجنازة، لكن الأمر كان صعبا لأن مغادرة البلاد في ذلك الوقت كانت تعني الخضوع لحجر صحي في فندق لمدة 14 يوما عند العودة".

وفي تلك الفترة كانت زوجة أليسون حاملا، وهو ما زاد الأمر تعقيدا، فتابع "فكرة أن أعود من جنازة والدي وأبقى حبيسا في غرفة فندق لمدة أسبوعين كانت صعبة، لكن الأصعب هو ترك زوجتي بمفردها طوال هذه المدة، كانت في أشهر حملها الأخيرة وكان أي شيء ممكن أن يحدث".

وواصل أليسون "اتصلت بوالدتي وشقيقي وأخبرتهما بالوضع، كانت أقسى مكالمة هاتفية في حياتي، بكينا كثيرا لكن في النهاية قررت أن والدي كان سيفضل أن أبقى إلى جانب أطفالي وزوجتي التي كان يعتبرها كابنته المفضلة، وأن أحميهم مهما كان الأمر صعبا".

وأتم حارس ليفربول "في كل مرة أتيحت لي الفرصة لأعانقه كنت أفعل ذلك، لم أفوّت كل فرصة سنحت لي لأخبره أنني أحبه، لم يكن هناك شيء آخر يجب أن يقال، لقد كان يعلم كل ذلك".

يذكر أن بيكر تلقى في تلك الفترة الكثير من رسائل الدعم من النادي وجماهير الفريق، أبرزها ما نشره ليفربول عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس".

ونشر ليفربول صورة لأليسون بيكر، وكتب عليها "لن تسير وحدك أبدا"، وهي الأغنية الشهيرة التي ترددها جماهير الريدز على المدرجات أثناء الاحتفال بالألقاب.