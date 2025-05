آدم قاروال.. موهبة مغربية خارقة في برشلونة تسير على خطى لامين جمال

خطف الطفل آدم قاروال من أكاديمية لاماسيا أنظار عشاق كرة القدم بمستواه المذهل بعد انتشار مقاطع عدة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وُلد قاروال يوم 30 يوليو/تموز 2012 في مدينة مونشنغلادباخ الألمانية لوالدين مغربيين، وانضم إلى أكاديمية لاماسيا في يوليو/تموز 2023.

أصوله المغربية دفعت وسائل الإعلام الإسبانية إلى تسميته لامين جمال الجديد، في إشارة إلى نجم برشلونة الحالي، والبالغ من العمر 17 عاما فقط، والمولود لأب مغربي وأم من غينيا الاستوائية.

ولفت قاروال (مواليد 2012) الأنظار إليه بشدة بعد تألقه اللافت ومهاراته الاستثنائية التي قدمها في موسمه الثاني في لاماسيا، وتحديدا في مباراة لفريق برشلونة تحت 13 عاما ضد غافا.

في تلك المباراة بالتحديد راوغ قاروال 5 مدافعين، قبل أن يصنع تمريرة حاسمة مذهلة لزميله ليتفاعل المعلق قائلا بحماسة شديدة "يا إلهي، ماذا يفعل هذا الفتى؟ هذا لا يصدّق".

وتفاعل المتابعون على مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا المقطع لدرجة أن أحدهم قال "لامين جمال لم يبلغ 18 عاما، وبرشلونة ينتج لنا موهبة جديدة، ما الذي يفعلونه هناك؟".

وكتب آخر "من المخيف رؤية كمية المواهب التي تنتجها لاماسيا"، لينشر ثالث "لاماسيا أعظم أكاديمية في التاريخ وبفارق شاسع عن البقية".

من جانبها، علقت صحيفة "ماركا" الإسبانية على ما يقدمه قاروال بالقول "لاماسيا لا حدود لها، هي مصنع حقيقي للمواهب، وإنتاجها من لاعبي كرة القدم الموهوبين يبدو غير قابل للنفاد، آخر من انضم إلى قائمة الشباب الملهمين بالسحر هو آدم قاروال".

ويتمتع قاروال بمهارات عالية في المراوغة وتسجيل الأهداف، كما أن أسلوبه في اللعب "مبهر وغير تقليدي"، وهو ما دفع مدربيه في لاماسيا إلى تخصيص "عناية فائقة" له بهدف تطوير موهبته الفطرية لتلائم متطلبات كرة القدم الحديثة.

ويطمح قاروال إلى السير على خطى العديد من خريجي أكاديمية لاماسيا مثل لامين جمال وباو كوبارسي، والوصول إلى الفريق الأول لبرشلونة في السنوات القادمة.

ولفتت مهارات قاروال أنظار وكيل الأعمال الشهير خورخي مينديز الذي ضمه إلى قائمة لاعبيه، وفق ما أكدت الصحيفة ذاتها.

Adam Qaroual, who plays for Barcelona’s U-13 team, has already made a name for himself with his impressive skills and vision on the pitch, making him a standout player in La Masia.

