مواصفات كأس دوري أبطال أوروبا وسبب تسميتها بـ"ذات الأذنين"

يُعد الفوز بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم حلما للأندية واللاعبين على حد سواء، ولا يضاهي رفع الكأس "ذات الأذنين" أي إنجاز آخر، لذلك لا يتردد كبار القوم في القارة العجوز باستثمار مئات الملايين في سبيل هذا الهدف.

ويلتقي باريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلان الإيطالي في نهائي نسخة موسم 2024-2025 لدوري أبطال أوروبا على ملعب أليانز أرينا، معقل بايرن ميونخ الألماني.

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ويسعى إنتر للتتويج بدوري الأبطال للمرة الرابعة في تاريخه، في حين يأمل باريس سان جيرمان بحمل الكأس الثمينة للمرة الأولى على الإطلاق.

وكثيرا ما مرّ مصطلح "ذات الأذنين" في وصف كأس دوري أبطال أوروبا على القارئ، مما يثير تساؤلات عن سبب التسمية.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن ذلك يعود إلى الشكل المميز للكأس، إذ يبدو المقبضان الجانبيان اللذان يحمل بهما اللاعبون الكأس كأنهما أذنان كبيرتان.

وأفادت بأن وصف "ذات الأذنين" أُطلق للمرة الأولى في وسائل الإعلام الإسبانية، ومنها راج وانتشر إلى نظيراتها الأوروبية واللاتينية والعالمية سواء في النقل التلفزيوني أو الإذاعي وحتى المكتوب.

وظهر التصميم الحالي للكأس منذ موسم 1966-1967، وحينها كلّف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الصائغ السويسري جورج ستادلمان بتصميمه وقد احتاج إلى 340 ساعة من أجل إنجاز هذه المهمة.

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وكان فريق سيلتك الأسكتلندي أول فريق يرفع الكأس الجديدة، إثر فوزه في النهائي يوم 25 مايو/أيار 1967 على إنتر ميلان 2-1.

وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أن التصميم الحالي يشبه إلى حد كبير الكأس السابقة التي مُنحت للأندية الفائزة منذ تأسيس البطولة موسم 1955-1956 حتى نهاية موسم 1965-1966، ويحتفظ بها ريال مدريد الذي رفعها 6 مرات من أصل 11.

مواصفات الكأس التي ينالها الفائز بدوري أبطال أوروبا:

الداخل: مطلي بالذهب عيار 24 قيراطا.

الخارج: مطلي بالفضة الخالصة.

الوزن: 7.5 كيلوغرامات.

الارتفاع: 73.5 سنتمترا.

القيمة التقديرية: بـ9300 يورو.

ووصف الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم هذا التصميم بالقول "ربما لا يكون تحفة فنية، لكن عالم كرة القدم بأكمله يتوق للحصول عليها".

ومنذ بدء منح الكأس الجديدة كان "يويفا" يُعطي الحق بامتلاكها إلى الأبد للأندية التي تحرز اللقب 3 مرات متتالية أو 5 مرات متفرّقة، لكن هذه اللائحة تغيّرت بعد نهاية موسم 2007-2008.

وأصبحت الأندية المتوّجة تستمتع بالكأس الأصلية لمدة 10 أشهر على أن يُعاد تسليمها لليويفا قبل شهرين من نهائي النسخة التالية، مقابل منحها نسخة طبق الأصل.