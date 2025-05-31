رونالدو يقنع نجوم أوروبا بالانتقال للنصر السعودي ويقترب من التجديد

اقترب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر السعودي لكرة القدم من حسم مستقبله مع اقتراب نهاية عقده مع الفريق، حيث كشفت آخر التقارير الإعلامية عن اتخاذ الأسطورة البرتغالي قراره بالبقاء مع "العالمي".

وكشف موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي أمس الجمعة أن رونالدو قرر البقاء مع النصر وجدد عقده بالفعل، ولا ينقص سوى الإعلان الرسمي.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 النصر يسعى لتجديد عقد رونالدو بعد رفضه الانضمام للهلال list 2 of 2 بقاء رونالدو في الدوري السعودي دونه مفاوضات "صعبة" end of list

رونالدو يقنع نجوم أوروبا بالانتقال للنصر

وبحسب صحيفة عكاظ السعودية، فإن رونالدو بدأ بالفعل التحرك شخصيا من أجل إقناع عدد من النجوم في الدوريات الأوروبية للانتقال إلى النصر الصيف المقبل في صفقات كبيرة منتظرة.

وأمس الجمعة، أشارت الصحيفة إلى أن رونالدو يتمتع بصداقة وثيقة مع أحد أعضاء الشرف البارزين في نادي النصر، وقد شوهد في أكثر من مناسبة يقضي معه ساعات طويلة في مناقشة حاضر الفريق ومستقبل مشروع النادي.

ويأتي هذا الدور من جانب رونالدو بالتنسيق مع المدير الرياضي لنادي النصر فيرناندو هييرو الذي أكد في مؤتمر صحفي أول أمس الخميس أن هناك مفاوضات جادة لتجديد عقد اللاعب الذي ينتهي في 30 يونيو/حزيران المقبل.

وأضاف هييرو أن وجود رونالدو في الدوري السعودي مشروع دولة، كما فتح الباب للكثير من اللاعبين من أجل الانتقال إلى الدوري السعودي في السنوات الأخيرة.

أبرز ماجاء في المؤتمر للمدير الرياضي بنادي النصر فيرناندو هييرو ⬇️ ⁦ #SSC | #برا_18 pic.twitter.com/dYJEsVVZQS — SSC (@ssc_sports) May 29, 2025

وكان رونالدو انضم إلى النصر في يناير/كانون الثاني 2023، حيث حقق إنجازات تاريخية على مستوى الأرقام الفردية، لكن اعتلاء منصات التتويج لا يزال عصيا على النجم البرتغالي الذي لم يتوج بأي لقب محلي أو قاري مع النصر، مكتفيا بلقب عربي كان متمثلا في الفوز بكأس الملك سلمان للأندية "البطولة العربية 2023".

إعلان

وفي موسم 2023/2022 سجل رونالدو 14 هدفا، علما بأنه شارك في المباريات انطلاقا من النصف الثاني من المسابقة، ليتوج بعد ذلك هدافا لموسم 2024/2023 برصيد 35 هدفا، قبل أن يتوج هدافا لدوري روشن 2025/2024 برصيد 25 هدفا.

وإجمالا، سجل رونالدو مع النصر في دوري روشن عبر موسمين ونصف الموسم 74 هدفا يحل بها ثالثا في قائمة هدافي النصر بدوري المحترفين بعد محمد السهلاوي (103 أهداف)، وعبد الرزاق حمد الله (74 هدفا).