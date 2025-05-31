المدير الرياضي السابق لبرشلونة: ظلمنا ديمبلي وأسأنا معاملته

اعترف روبرت فيرنانديز المدير الرياضي السابق في برشلونة بأن النادي والإعلام الكتالوني أساء معاملة الفرنسي عثمان ديمبلي اللاعب الحالي لباريس سان جيرمان، خلال الفترة التي ارتدى فيها قميص "البلوغرانا".

وانضم ديمبلي إلى برشلونة عام 2017 قادما من بوروسيا دورتموند في صفقة بلغت 135 مليون يورو، قبل أن يرحل اللاعب عن النادي صيف 2023 باتجاه باريس سان جيرمان.

وتعرّض فيرنانديز في الماضي لانتقادات قاسية بسبب تعاقده ورهانه القوي على ديمبلي، الذي واجه -بدوره- هجوما دائما من وسائل الإعلام المقربة من النادي التي رأت أن مسيرته مع الفريق "فاشلة".

وقال فيرنانديز -في مقابلة مع صحيفة سبورت الإسبانية- إنه "لم نتحلّ بالصبر الكافي مع عثمان، لا أنتم -أعني- الإعلام ولا النادي. بكل صدق أعتقد أننا أسأنا معاملة هذا اللاعب كثيرا، للأسف أجد نفسي مضطرا لقولها بهذه الطريقة".

🔴 𝐄𝐍𝐓𝐑𝐄𝐕𝐈𝐒𝐓𝐀 𝐒𝐏𝐎𝐑𝐓 💬 Robert Fernández: "Maltratamos mucho a Dembélé" 😳 Robert Fernández se llevó muchos palos en su día por el fichaje de un Ousmane Dembélé que esta noche puede coronarse con la Champions League ✍️ @bonagerman https://t.co/SHaQ3KCejq — Diario SPORT (@sport) May 31, 2025

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وأضاف "لقد كان صغيرا جدا عندما جاء (20 عاما)، وكنتُ أريد التعاقد معه قبل ذلك بسنتين. كان يملك إمكانات استثنائية".

وعند سؤاله عن سبب إخفاق ديمبلي مع برشلونة، أجاب فيرنانديز بأنه "لم يكن هناك صبر عليه، وقبل كل شيء تعرّض لإصابتين".

وتابع "كان هناك تناقض كبير في التعامل معه، إذ قيل لي شخصيا إنه ليس محترفا بما فيه الكفاية، وهذا لم يكن صحيحا. لقد كان لاعبا محترفا رائعا".

وأوضح فيرنانديز "قيل إنه يشرب الكحول، وذلك لم يكن صحيحا، قيل أيضا إنه يعيش حياة سيئة، وهذا كان كذبا. كل ذلك أضرّه كثيرا وأفقده توازنه".

وواصل فيرنانديز "إنه إنسان يتمتع بشخصية قوية، لأنه رغم ما حدث معه استطاع أن ينجح في برشلونة. كانت نهايته جيدة بدعم من تشافي (المدرب السابق)".

مرشح للكرة الذهبية

ويرى فيرنانديز أن مسابقة دوري أبطال أوروبا سيكون لها دور كبير في تحديد هوية اللاعب الفائز بجائزة الكرة الذهبية للعام الحالي، مشيرا إلى أن ديمبلي سيكون اللاعب الوحيد القادر على انتزاع جائزة الكرة الذهبية من لامين جمال نجم برشلونة.

وقال "أرى أن ما يقدمه لامين جمال شيء رائع، إنه لاعب استثنائي، لكن الكرة الذهبية عادة تُمنح في النهاية لبطل أوروبا أو لمن يتألق مع منتخب بلاده. وبفضل إمكاناته فهو بالتأكيد سيكون ضمن المنافسين".

وأوضح "إذا فاز باريس سان جيرمان بدوري الأبطال، فمن الممكن أن تُمنح الجائزة لعثمان. لكنني أراهما متقاربين في المستوى".

ويقدّم ديمبلي موسما خرافيا مع النادي الباريسي 2024-2025، إذ ساهم في 46 هدفا (سجل 33 وصنع 13) في 48 مباراة بجميع البطولات وفق بيانات موقع ترانسفير ماركت الشهير، كما تُوج مع سان جيرمان بالثنائية المحلية.

ويستعد ديمبلي لخوض المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، مساء اليوم السبت، ضد إنتر ميلان الإيطالي على ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونخ الألمانية.