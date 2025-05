7 أساطير لم يشاركوا في نهائي دوري أبطال أوروبا

يحلم معظم اللاعبين في أوروبا بمرحلة ما من مسيرتهم في الفوز بلقب دوري الأبطال أبرز البطولات على مستوى الأندية في القارة العجوز.

وفي حين أن بعض اللاعبين حالفهم الحظ في الفوز به عدة مرات، فشل كثيرون في لمس "الكأس ذات الأذنين" ولم يحظ البعض من أساطير اللعبة حتى بالمشاركة في المباراة النهائية.

1-البرازيلي رونالدو نازاريو

تضم خزائن رونالدو جائزتي الكرة الذهبية، وكأس عالم مرتين، ولقبين في الدوري الإسباني، وجائزة الحذاء الذهبي الأوروبي، والعديد من الألقاب الأخرى، ومع ذلك أفلتت كأس دوري أبطال أوروبا من البرازيلي طوال مسيرته، ولم تتح له فرصة رفعها.

وخرج فريقه ريال مدريد من نصف النهائي على يد يوفنتوس في موسم 2002-2003، وكانت تلك أقرب فرصة وصل إليها "الظاهرة" على الإطلاق.

وفي موسم 2006-2007، توج ميلان باللقب، ولكن بسبب انضمام رونالدو له في منتصف الموسم قادما من ريال مدريد، لم يتمكن من المشاركة في أي مباراة مع الفريق الفائز.

2-الهولندي رود فان نيستلروي

يتفوق 6 لاعبين فقط على فان نيستلروي في تاريخ البطولة بتسجيله 56 هدفا في دوري أبطال أوروبا. وشارك في البطولة الأوروبية الأبرز 73 مرة، لكن دون بلوغ المباراة النهائية.

وكان أقرب ما وصل إليه الهولندي هو الدور نصف النهائي مع مانشستر يونايتد في موسم 2001-2002.

3- السويدي زلاتان إبراهيموفيتش

لعب إبراهيموفيتش 124 مباراة في دوري أبطال أوروبا، ممثلا لأياكس، ويوفنتوس، وإنتر ميلان، وبرشلونة، وميلان، وباريس سان جيرمان، ومانشستر يونايتد.

وسجّل السويدي 48 هدفا للأندية التي مثّلها في البطولة الأوروبية الأبرز، منها 10 أهداف في أدوار خروج المغلوب.

ومع ذلك، لم يتجاوز ربع النهائي إلا مرة واحدة عندما وصل إلى نصف النهائي مع برشلونة في موسم 2009-2010.

وكانت لإبراهيموفيتش فرصة أخرى للوصول إلى النهائي في موسم 2022-2023، عندما وصل ميلان إلى نصف النهائي، لكن المهاجم كان يعاني من الإصابات طوال الموسم، ولم يلعب دقيقة واحدة في دوري أبطال أوروبا.

4-الإيطالي فرانشيسكو توتي

امتدت مسيرة توتي المهنية لأكثر من 25 موسما شارك في 9 مواسم مختلفة من دوري أبطال أوروبا رفقة روما.

لكنه لم يصل إلى النهائي فحسب، بل لم تجاوز دور الـ16 سوى مرة واحدة فقط في موسم 2006-2007.

5-التشيكي بافل نيدفيد

سجل الجناح هدفا في مباراة إياب ربع النهائي ضد برشلونة، ليقود يوفنتوس إلى نصف النهائي في موسم 2002-2003.

وخسر اليوفي 2-1 في مباراة الذهاب، لكنه عاد بفوز 3-1 في مباراة الإياب، بعد أن سجل هدفا حاسما.

ولكن حصوله على بطاقة صفراء ثانية حرمه من المشاركة في النهائي الذي خسره يوفنتوس أمام غريمه الإيطالي ميلان.

6-الإيطالي فابيو كانافارو

كان كانافارو قلب الدفاع الإيطالي أحد أعظم المدافعين على مر العصور، ومثل 3 أندية من بلده الأم هم بارما، وإنتر ميلان، ويوفنتوس إلى جانب عملاق أوروبا ريال مدريد في بطولة النخبة الأوروبية.

كان موسمه الأول في دوري أبطال أوروبا مع إنتر بعد 5 سنوات من آخر مشاركة له مع بارما هو الموسم الذي اقترب فيه كانافارو من التتويج باللقب.

لم تتلقَّ شباك إنتر ميلان سوى هدف واحد في مبارياته الثلاث الأولى في أدوار خروج المغلوب، لكن مباراته الثالثة كانت ضد غريمه ميلان، الذي أوقف مغامرته الأوروبية.

