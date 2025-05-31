موعد مباراة بيراميدز ضد صن داونز بإياب نهائي دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة بيراميدز المصري وضيفه ماميلودي صن داونز في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، والقنوات الناقلة للبث الحي والمباشر.

ويمتلك الفريق المصري الأفضلية بعدما عاد بالتعادل الإيجابي من خارج أرضه 1-1، إذ يكفيه التعادل السلبي أو الفوز بأي نتيجة ليتوج باللقب القاري المرموق للمرة الأولى في تاريخه.

كما يمني النفس في أن يصبح رابع فريق مصري يتوج باللقب بعد الأهلي (12 مرة آخرها 2024)، الزمالك (5 مرات آخرها 2002)، والإسماعيلي أول فريق عربي يفوز بلقب البطولة (1969) في حين خسر غزل المحلة النهائي مرة واحدة (1974).

موعد النهائي بين بيراميدز وصن داونز:

تقام المباراة النهائية غدا الأحد الموافق الأول من يونيو/حزيران المقبل على ملعب الدفاع الجوي في القاهرة.

وتبدأ الساعة الثامنة مساء (20:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز ضد صن داونز:

beIN SPORTS 2

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة على موقع الجزيرة نت.

ويتطلع صن داونز لثاني ألقابه القارية بعد 2016، وكسر هيمنة أندية الشمال الأفريقي العربية على اللقب. بالتالي يحتاج للفوز بأي نتيجة أو التعادل بهدفين لكل فريق أو أكثر ليصل إلى منصة التتويج، أو فرض التعادل 1-1 للوصول إلى ركلات الترجيح دون تمديد الوقت.

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ومنذ تتويجه قبل 9 سنوات، فرضت الأندية العربية سطوتها منذ 2017 بواقع مرتين للوداد المغربي (2017 و2022) ومرتين للترجي التونسي (2018 و2019) و4 مرات للأهلي المصري (2020 و2021 و2023 و2024)، علما أن ماميلودي خسر النهائي عام 2001 أمام الأهلي.

ويشارك صن داونز في البطولة السنوية للمرة الـ18، ولم يفشل في الوصول إلى مرحلة خروج المغلوب إلا مرة واحدة منذ فوزه على الزمالك المصري في نهائي 2016.