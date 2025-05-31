لاعبو ريال مدريد الأكثر مشاركة بالمباريات النهائية لدوري أبطال أوروبا

يهيمن لاعبو ريال مدريد -حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بدوري أبطال أوروبا- على قائمة الأكثر خوضا للمباريات النهائية في البطولة الأوروبية الأم.

وضمت القائمة التي أعدّتها صحيفة "ماركا" الإسبانية 12 لاعبا ممن لعبوا أو سبق لهم الانضمام لريال مدريد، مقابل لاعب وحيد لم يرتدِ قميص النادي الملكي على الإطلاق.

ويتصدر الإسباني داني كارفاخال والكرواتي لوكا مودريتش ثنائي ريال مدريد قائمة اللاعبين الأكثر خوضا للمباريات النهائية للبطولة الأوروبية العريقة.

وشارك اللاعبان في 6 مباريات نهائية، لكن كارفاخال يتميز عن مودريتش بأنه شارك في جميعها بالتشكيلة الأساسية.

✅ Titular en 2014.

✅ Titular en 2016.

✅ Titular en 2017

✅ Titular en 2018.

✅ Titular en 2022.

✅ Titular en 2024. Carvajal, el único jugador del Real Madrid en estar en el XI de las últimas seis finales de Champions. pic.twitter.com/np2zOcFral — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 1, 2024

وقد تواجد 3 لاعبين خاضوا نهائي أمجد البطولات الأوروبية 5 مرات أبرزهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بينما شارك 7 لاعبين في النهائي 4 مرات أولهم الهولندي كلارنس سيدورف الذي شارك مع 3 أندية مختلفة.

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وفي ما يأتي قائمة اللاعبين الأكثر خوضا للمباريات النهائية في تاريخ دوري أبطال أوروبا: